إسقاط اسم الشّاب خالد من مهرجان الرّاي بوهران

تعرض الشاب خالد لحملة انتقادات واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه أخيراً بالعاصمة باريس، في حضور عدد كبير من جمهوره، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه وفاة والدته.

وواجه نجم الراي، الكينغ خالد، وابلا من الانتقادات والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل، بسبب هذا التصرف، خاصة وكان ملك الراي قد ظهر يوما قبل ذلك إلى جانب قبر والدته مبروكة خديجة، وقد أثارت تلك الصورة تعاطف جمهور خالد الذي أمطره بكلمات العزاء والمواساة.

ومقابل الضجة التي تعرض لها خالد بسبب إقدامه على الغناء يوما بعد دفن أمه، وقف قطاع آخر من الجمهور مع خالد، معتبرين خطوته تلك تدخل في نطاق الاحترافية التي تفرض على خالد الوفاء بالتزامات العقد الذي وقعه بإحياء الحفل.

من جهة أخرى، أفادت معلومات باستبعاد اسم الشاب خالد من مهرجان أغنية الراي المزمع تنظيمه بوهران تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط.