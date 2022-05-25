وافق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالأغلبية على طلب وزارة العدل لإسقاط العهدة البرلمانية للنائب عن الجالية بخضرة محمد.

وجاء في بيان للمجلس “عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، جلسة مغلقة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس”.

وتابع البيان “خصصت أشغال هذه الجلسة للبت بالاقتراع السري في إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد وذلك عملا بأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.

وقرر المجلس الشعبي الوطني إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بأغلبية أعضائه وذلك طبقا للمادة 126 من الدستور التي تنص على أن: “يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه”.