إسقاط “تسجيلات مزيفة” لمترشحين في بكالوريا 2023

48 ساعة لانقضاء آجل تصويب بيانات تلاميذ "البيام" و"الباك"

ستنهي مديريات التربية للولايات، من خلال رؤساء المتوسطات والثانويات، عملية مراجعة وتصحيح الأخطاء الواردة في بيانات التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة 2023، الأربعاء المقبل، إذ تمّ إسقاط تسجيلات “مزيفة” لمترشحين، بحكم أنهم “مقصيون” من اجتياز البكالوريا، لاعتبار واحد وهو أن مدة العقوبة القانونية المفروضة عليهم لم تنقض بعد، والتي تتراوح بين 5 و 10 سنوات.

أفادت مصادر “الشروق” أن المدة الزمنية والمقدرة بـ15 يوما، التي خصصتها وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتمكين المترشحين النظاميين والأحرار من تصحيح الأخطاء الواردة في بياناتهم الشخصية، ستنقضي الأربعاء المقبل، في حين تستمر إلى غاية 22 من فيفري الجاري، بالنسبة للممتحنين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والمطالبين بإبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة، على أن يتحملوا المسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في آجاله المحددة.

وأضافت مصادرنا بأن أبرز الأخطاء التي وقع فيها المترشحون تلك التي تخص بياناتهم الشخصية، على غرار الاسم واللقب وتاريخ ومكان الازدياد ورقم التسجيل، مؤكدة على أن رؤساء المتوسطات والثانويات الموزعين عبر كامل التراب الوطني، قد تكفلوا بإنجاز التصويبات اللازمة التي تخص المترشحين المتمدرسين “النظاميين”، في حين أن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد تكفلت بالتصحيحات والتقويمات الأساسية لفائدة الممتحنين الأحرار.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وبعض مديريات التربية للولايات، قد تمكنت ومن خلال تفعيل آلية “البحث التقني”، من التفطن لبعض التسجيلات المزورة لمترشحين حاولوا تسجيل أنفسهم إلكترونيا، برغم أنهم لا يملكون الحق في ذلك، كونهم “مقصيين” من اجتياز الامتحان، لأن العقوبة القانونية التي طبقت عليهم لم تنقض بعد، وهي تتراوح عادة بين خمس وعشر سنوات، مؤكدة على أن ذات المصالح قد سارعت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال اللجوء إلى إسقاط تسجيلاتهم مباشرة.

وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية كانت قد حددت الفترة بين الأحد 7 ماي المقبل وإلى غاية يوم الخميس 18 منه، لإجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار، في وقت دعت فيه كافة الممتحنين المعنيين، بما فيهم المترشحون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إلى التكفل بسحب استدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من يوم الاثنين 17 أفريل 2023.