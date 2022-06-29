إسقاط عقوبة الإعدام بحق إسرائيلية أدينت بسبب المخدرات في الإمارات

أسقطت محكمة إماراتية، مساء الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق شابة إسرائيلية، بعد اتهامها بتجارة وحيازة المخدرات.

وحُكم على الشابة فداء كيوان، 43 عامًا، من سكان مدينة حيفا شمال إسرائيل، بالإعدام في أفريل الماضي، ومثلت القضية اختبارًا محتملاً للعلاقات بين البلدين.

ونقل موقع Ynet الإسرائيلي في وقت سابق إن كيوان اعتقلت في 21 مارس 2021، وبحوزتها نصف كيلوغرام (أكثر من رطل واحد) من الكوكايين، زعمت أنها لا تخصها.

وقالت مردخاي تسيفين، المحامية الإسرائيلية التي تمثلها، إن حكم الإعدام أُسقط عند الاستئناف، لكنها قد تحصل على حكم بالسجن لفترات طويلة، وفقا لما نقل موقع “إيه بي سي نيوز” الأمريكي، وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية أو الإماراتية، فيما نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الخبر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن قوانين تهريب المخدرات في الإمارات صارمة، وتصل العقوبات إلى الإعدام، لكنها لا تنفذها في العديد من الحالات، وتستعيض عنها بالسجن لفترات طويلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق إن عائلة كيوان أكدت أنها لم تكن ضالعة في الاتجار بالمخدرات، مشيرين إلى أنه تم توريطها في القضية من جانب أشخاص آخرين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تحذيرا للمواطنين الاسرائيليين الذين ينوون زيارة الإمارات من صرامة القوانين المتعلقة بالمخدرات هناك ونصحتهم بعدم مخالفتها.

وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إنها لم تكن المرة الأولى التي يعتقل فيها “مهرب” مخدرات إسرائيلي في الإمارات، ففي أكتوبر الماضي، اعتقلت دبي إسرائيليا من أصول شرق أوسطية يدعى خليل دسوقي للاشتباه في تورطه في مخطط لتهريب نصف طن من الكوكايين إلى الإمارات، ومن هناك إلى إسرائيل.

وتوافد مئات الآلاف من الإسرائيليين على الإمارات منذ توقيع الاتفاقية، وتم بعدها توقيع اتفاق لتشجيع السياحة بين الدولتين.