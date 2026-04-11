إسلام آباد.. أمريكا وإيران تتأهبان لمحادثات سلام اليوم

تجري واشنطن وطهران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام اباد اليوم السبت بعد عدوان على إيران استمر ستة أسابيع.

وأفادت وكالة رويترز أن الوفد الأمريكي، سيكون بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس، ويضم ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب وصهره ‌جاريد كوشنر.

ووصل الوفد الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن قاليباف قال في تصريح منفصل إن إيران ​مستعدة للتوصل إلى اتفاق إذا عرضت واشنطن ما وصفه بأنه اتفاق حقيقي ومنحت إيران حقوقها.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على المطالب الإيرانية، لكن ترامب نشر على وسائل ⁠التواصل الاجتماعي أن السبب الوحيد لبقاء الإيرانيين على قيد الحياة هو التفاوض على اتفاق.

وقال “يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنه ليس لديهم أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى القصير باستخدام الممرات المائية الدولية. والسبب الوحيد لبقائهم ​على قيد الحياة اليوم هو التفاوض!”

وفرضت إسلام اباد حالة إغلاق غير مسبوق اليوم السبت مع وجود الآلاف من أفراد القوات شبه العسكرية وقوات الجيش في الشوارع قبل ما وصفها رئيس الوزراء الباكستاني ​شهباز شريف بأنها محادثات “حاسمة”.

طهران وواشنطن تجريان أول مفاوضات مباشرة في إسلام آباد

تحتضن العاصمة الباكستانية إسلام آباد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، الأربعاء الماضي، بأن الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب قد تعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يترأس جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وفد واشنطن في المفاوضات المقررة يوم 10 أفريل الجاري (الجمعة).

في المقابل، قالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريح للموقع: “هناك اتصالات بشأن المفاوضات، لكن لا شيء يعد قطعيًا ما لم يصدر إعلان من ترامب أو البيت الأبيض”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف سيمثل طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد الجمعة المقبل.

