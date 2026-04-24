إسلام آباد.. هل تمهّد زيارة عراقجي لجولة ثانية بين واشنطن وطهران؟

قالت مصادر حكومية باكستانية إنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الجمعة، برفقة وفد صغير.

وأضافت المصادر لـ”الشرق”، أنه من المرجح عقد جولة ثانية من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وذلك، عقب تواصل مكثف مع فريق الوساطة الباكستاني.

كما أفاد مسؤولون بأن الفريق اللوجستي والأمني الأميركي متواجد بالفعل في العاصمة الباكستانية لدعم عملية الحوار المرتقبة.

وفي وقت سابق الجمعة، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات مباشرة مع كبار القيادات المدنية والعسكرية في باكستان، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش المشير عاصم منير، في ظل تطورات إقليمية متسارعة.