إسلام سليماني جاهز للرد على منتقديه في الدوري الفرنسي

برر أسباب اختياره لنادي ستاد بريست

كشف الدولي الجزائري، إسلام سليماني، الوافد الجديد على نادي ستاد بريست الفرنسي، بأنه لا زال أمامه الكثير ليقدمه على أرضية الملعب، مستندا إلى خبرته وتجربتيه الكبيرتين في المستوى العالي، في تصريح وصفه متابعون بأنه بمثابة رد على منتقدي نجم “الخضر”، والمشككين في قدرته على العودة الواجهة عقب تجربته الفاشلة مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وكان نادي ستاد بريست الفرنسي أعلن في وقت سابق عن ضم الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني بعقد يمتد لعام واحد مع خيار تمديده لعام آخر، لينضم بذلك سليماني لزميليه في المنتخب، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة، وشارك المهاجم الجزائري منذ ذلك التاريخ في مواجهتين بالدوري الفرنسي، لمدة شوط واحد في الخسارة التاريخية أمام مونبولييه بنتيجة (0ـ7)، ولمدة 90 دقيقة في مباراة رين التي خسرها بريست بنتيجة (3ـ1).

وقال سليماني خلال الندوة الصحفية الخاصة بلقاء ستراسبورغ المقرر مساء اليوم، في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، ردا على جاهزيته الفنية والبدنية بحكم عدم إجرائه للتحضيرات الموسمية: “لقد عملت كثيرًا وقمت بتحضيرات عادية”، وأضاف: “أعتقد أننا سنرى ثمار ذلك العمل خلال المباريات القادمة. صحيح أني لست جاهزا بنسبة 100٪ لكني أشعر بأنني بخير، في المباراة الأخيرة (أمام رين) شعرت أنني بحالة جيدة بدنيًا”، قبل أن ينفي إمكانية تأثير مشكلته مع سبورتنغ على جاهزيته، وصرح: “لقد لعبت مرحلة العودة في الموسم الماضي. المشكلة التي واجهتها (مع سبورتنغ) حدثت في بداية شهر ماي”، وأكد: “لقد لعبت مباريات مع المنتخب الجزائري خلال شهر جوان وقمت بإعداد جيّد”.

من جهة أخرى، لم يفوّت نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق إلى إبراز دور المدرب، ميشال دارزكاريان، في اختياره لنادي ستاد بريست، وقال بهذا الخصوص: “من المهم دائمًا بالنسبة إليّ أن أشعر بالاهتمام والإصرار على ضمي. الثقة هي كل شيء بالنسبة لأي لاعب”، وزاد: “يجب أن تحصل على ثقة المدرب والنادي. وبالنسبة لسني (34 عاما) هذا ما كنت أبحث عنه”، وتابع: “ميشال دارزكاريان كان يريدني في نادي نانت في عام 2013. لقد تحدثت معه وحفزّني على القدوم إلى هنا وأنا سعيد جدًا للعمل معه أخيرًا”، قبل أن يرد بطريقة غير مباشرة على منتقديه والمشككين في قدراته، عندما قال: “لا يزال لدي الكثير من الأشياء لأفعلها. لدي الكثير لأقدمه للنادي، تجربتي وشخصيتي وإرادتي”.

وأشار نجم نادي موناكو السابق أيضا إلى أهمية وجود لاعبين جزائريين في صفوف بريست عندما حسم وجهته، وصرح بهذا الشأن: “حقيقة وجود هاريس (بلقبلة) ويوسف (بلالي) هنا أمر رائع بكل تأكيد، لكن في الحقيقة ثقة النادي والمدرب هي التي دفعتني لاتخاذ قرار المجيء إلى هنا”، وختم الهداف التاريخي لـمحاربي الصحراء” تصريحاته بتوجيه نصيحة لزملائه في النادي، بعد أن تعرض بريست إلى هزيمتين ثقيلتين في آخر مواجهتين، وقال: “نملك مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكن يتعين علينا ترتيب بعض الأشياء للفوز بالمباريات”، مضيفا: “لا بد لنا من التحلي بالروح القتالية، نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات، ولتحقيق ذلك عليك أن تكون أكثر عدوانية من الآخرين وأكثر ذكاء”.