إسلام سليماني على رادار نادي أوكسير الفرنسي

يسعى الدولي الجزائري إسلام سليماني لإثبات وجوده خلال الموسم المقبل، على أمل تجديد العهد مع الخضر الذي غاب عنهم في مبارياته الـأربع الأخيرة ضمن الدورة الودية الدولية وتصفيات كأس العالم 2026.

حيث يتواجد إسلام سليماني على رادار نادي أوكسير الذي جدد العهد مؤخرا، مع دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد أن لعب الموسم الماضي في دوري المظاليم.

ويسعى بطل فرنسا في مناسبة وحيدة لتدعيم صفوفه بمهاجم من أصحاب الخبرات، وذلك بهدف احتلال مركز في وسط جدول الترتيب خلال الموسم المقبل،علما أن هذا النادي سبق أن لعب له بعض اللاعبين الجزائريين على غرار صايب،تسفاوت.