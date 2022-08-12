إسلام سليماني في مفترق الطرق والوجهة الفرنسية هي الأقرب

قبل أيام عن غلق الميركاتو الصيفي

مازال الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني لم يحسم بعد في وجهته المستقبلية، وهذا قبل أيام قليلة فقط عن غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وبالرغم من المفاوضات التي ربطها مناجير الدولي الجزائري مع عديد الأندية، يبقى السوسبانس يخيم على مستقبل سليماني، الذي لا يريد الخروج من أوروبا، ويرغب في مواصلة اللعب مع فريق طموح ينتمي لبطولة ضمن “التوب 5”.

وتتضارب الأنباء بخصوص النادي والبطولة التي سيرحل إليها سليماني هذا الموسم، في ظل التقارير الصحفية التي تتحدث عن اهتمام الكثير من الأندية في الظفر بخدماته، ومن أبرزها الأندية الفرنسية التي تريد الاستفادة من خبرة اللاعب الجزائري المخضرم.

في ذات السياق، تتحدث آخر التقارير الإعلامية عن رغبة ثلاثة أندية فرنسية، في ضم “سوبر سليم”، وعلى رأسها ملعب ريمس، الذي يبقى يبحث عن تدعيم هجومه بلاعب ذي خبرة.

وحسب ما كشفه موقع “لوكوتيديان دي سبور”، فإن ملعب ريمس يريد التعاقد مع سليماني من أجل تعويض مهاجمه هوغو إيكيتيكي الذي التحق مؤخرا بالعملاق الفرنسي باريس سان جرمان.

في ذات السياق، كان موقع “فوت ميركاتو” إلى جانب صحيفة “أوجوغو” البرتغالية، أكدا اهتمام نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي بضم هداف الخضر إلى صفوفه، في وقت كان سليماني دخل منذ مدة حسابات نادي بريست الذي يلعب له زميلاه، يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

وتملك كل هذه الأندية الفرنسية فكرة واضحة عن إمكانيات المهاجم الجزائري، الذي سبق له اللعب في موناكو وليون، ويملك في سجله 48 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 13 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة، وهذا ناهيك عن ما فعله في الملاعب البرتغالية مع سبورتينغ ليشبونة، وتجربته القصيرة في البريميرليغ مع ليستر سيتي ونيوكاستل الإنجليزيين.

يذكر أن مشاكل سليماني مع فريقه سبورتينغ ليشبونة البرتغالي بدأت بسبب المدرب روبين أموريم الذي لم يهضم عودته إلى النادي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وفتح له باب المغادرة بع دما قرر إخراجه من حساباته.