إسلام سليماني في مفكرة نيس الفرنسي

مصادر أكدت أنه ينافس ديلور

كشف موقع بيين سبورت عن اهتمام نادي نيس الفرنسي بضم هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، ولم يستبعد أي مفاجأة بخصوص ذلك خلال الساعات القادمة، لتعزيز الخط الأمامي للفريق قبل غلق فترة التحويلات الصيفية يوم 31 أوت القادم.

وبحسب ذات المصدر، فإن نادي الجنوب الفرنسي وضع إسلام سليماني ضمن خيارته القليلة من أجل سد احتياجات مدربه غالتييه، هذا الأخير طلب من الإدارة التعاقد مع قلب هجوم صريح بسبب افتقاد نيس لمهاجم قناص وعدم اقتناعه بأمين غويري الذي يلعب دورا آخر في التنشيط الهجومي أكثر من مهمة تسجيل الأهداف.

وأوضحت بيين سبورت، أن نادي نيس قام بجس نبض إسلام سليماني منذ فترة حتى قبل التفاوض مع الجزائري الآخر أندي ديلور.

وأشارت إلى أن الفريق لم يتخل عن فكرة انتدابه سليماني لحد هذه الساعة، خاصة أنه سيكون أقل تكلفة من مواطنه ديلور الذي سيكلف أموالا طائلة لارتباطه بعقد لغاية جوان 2024 مع مونبولييه، وهو عكس سليماني الذي سيكون حرا في الصائفة القادمة من أي التزام اتجاه أولمبيك ليون.

ل. ط