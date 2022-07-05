إسلام سليماني مازال يصر على اللعب مع الفرق الكبيرة

رغم تجاوزه سن الـ 34 وإقصاء الخضر من المونديال

لا يوجد نموذج يقتدى به، من اللاعب المحلي من برهن عن احترافيته وثقته بنفسه ورفعه للتحدي، مثل النجم إسلام سليماني الذي يبدو أنه مرشح للتواجد في أقوى الدوريات في العالم خلال الموسم الكروي القادم باللعب مجددا في الدوري الممتاز في إنجلترا بالرغم من أنه تجاوز الرابعة والثلاثين، ويعيش مثل كل الجزائريين الخيبة الكبيرة بعد الإقصاء من كأس العام إثر المباراة الدرامية أمام الكامرون في البليدة التي كان أحسن لاعب فيها هو إسلام سليماني الذي أبلى البلاء الحسن طيلة 120 دقيقة، وعندما خرج في الوقت بدل الضائع، تمكن زميله السابق في فريق ليون الفرنسي إيكامبي من قتل أحلام عشاق الكرة ومنهم سليماني.

في 18 من شهر جوان الماضي، بلغ إسلام سليماني سن الرابعة والثلاثين، وهو سن اعتزال بالنسبة للعديد من اللاعبين خاصة من الذين يلعبون كرأس حربة في منصب يتطلب السرعة والحيوية الدائمة والصراع والقتالية، بالرغم من وجود لاعبين مشاهير يكبرون سليماني سنا مازالوا ينشطون في نفس المنصب وعلى رأسهم رونالدو وبراهيموفيتش وسواريز وكافاني وجيرو.

الحديث عن اقتراب انضمام إسلام سليماني لفريق نوتنغهام فورست، الصاعد الجديد إلى القسم الأول الإنجليزي، والذي سيتصادم مع توتنهام وليفربول وفريقي مونشستر وتشيلسي وأرسنال وغيرها من الأندية العملاقة، وهو أيضا الفريق الحاصل عل رابطة أبطال أوربا بصيغتها القديمة مرتين متتاليتين، يعني أننا أمام لاعب كبير ومن الطراز الرفيع وهو يعيش سنته التاسعة في عالم الاحتراف الذي قاده إلى الدوريات البرتغالية والإنجليزية والفرنسية والتركية، ومازال يؤجل التجربة الخليجية وظن كثيرون بأنه سيتوجه إليها ما بين قطر والمملكة العربية السعودية، منذ إقصاء الخضر من كأس العالم 2018 في روسيا وليس بعد الإقصاء من كأس العالم 2022 في قطر، ولكن إسلام سليماني يثق في نفسه ويواصل رفع التحدي وهو الذي لعب مع ليستر سيتي وكان حينها بطلا للدوري الإنجليزي ومشارك في رابطة أبطال أوربا وبلغ معه الدور الربع النهائي، وخرج على يد أتليتيكو مدريد، كما لعب مع نيوكاسل، أي أن سليماني لعب بألوان الإنجليز 51 مباراة في جميع المنافسات وسجل معهم 13 هدفا، هو رقم لم ينافسه فيه سوى رياض محرز.

إن تمكن إسلام سليمان من الظفر بعقد قصير المدة مع نوتنغهام فورست وانتزع معه مكانة أساسية وتألق بألوانه في أول موسم للنادي في الأضواء، فإن مواصلة سليماني كأساسي مع الخضر وفي المباراتين القادمتين في سبتمبر أمام النيجر، واردة خاصة أنه يريد أن يحطم مزيدا من الأرقام القياسية مع الخضر، وسيكون حينها المدرب جمال بلماضي في حرج آخر مع منصب رأس الحربة المرشح للعودة له اللاعب أندي ديلور، وكان حال سليماني سيكون أحسن مع حال الخضر، لو حقق المنتخب الجزائر التأهل إلى كأس العالم في قطر.