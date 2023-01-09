إسلام سليماني يرفض.. سعيود في الموسم القادم ودرفلو يعتذر

شباب بلوزداد مازال يبحث عن العصافير النادرة خلال الميركاتو الشتوي

أكد مصدر مقرب من نادي شباب بلوزداد أن الإدارة اتصلت بعديد اللاعبين لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الشتوي وفي مقدمتهم إسلام سليماني، أمير سعيود، أسامة درفلو، أحمد قندوسي، غير أنهم رفضوا في الوقت الحالي الالتحاق بالفريق، نفس المصدر أكد أن لاعبين مغتربين سيخضعان للتجارب في الأيام القادمة.

قال الصحفي عثمان طايبي المقرب جدا من فريق شباب بلوزداد إن إدارة النادي تواصلت مع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عبر أحد الوسطاء لكنه رفض العودة في الوقت الحالي إلى البطولة الجزائرية، وقال الزميل طايبي في تدوينة له على موقعه الرسمي في الفايسبوك: “إدارة شباب بلوزداد اقتربت من المهاجم السابق لشباب بلوزداد والهداف التاريخي للخضر إسلام سليماني عن طريق أحد الوسطاء.. سليماني كان صريحا وواضحا في رده على طلب الشباب وقال إنه لا يفكر في الوقت الراهن في العودة إلى البطولة الوطنية.

وكان إسلام سليماني في السابق تلقى عديد العروض للانتقال إلى البطولة السعودية وبمبلغ كبير غير أنه فضل البقاء في أوروبا مؤكدا لمقربيه أنه لا زال يستطيع البقاء لسنوات أخرى في أوروبا بدليل أنه لا زال متواجدا في البطولة الفرنسية الدرجة الأولى.

كما أكد الزميل عثمان أيضا أن إدارة شباب بلوزداد عرضت فكرة العودة على أمير سعيود، لاعب نادي الطائي السعودي، الأخير وعن طريق أحد المقربين لم يستبعد هذه الفكرة لكن الموسم القادم وبالامتيازات نفسها التي يحظى بها في السعودية (الرجل يتلقى ما يعادل مليارا و200 مليون بالعملة الوطنية شهريا)، وهذا ما يعقد حقا عودة الأمير إلى الشباب، الأمر قد يتحقق في حال مراجعة اللاعب لمطالبه المالية.

وفي نفس السياق، اتصلت إدارة الشباب مع المهاجم الجزائري في البطولة الهولندية أسامة درفلو.. الأخير اعتذر بعد أن وقع مجددا في هولندا،كما لا تزال إدارة شباب بلوزداد تأمل في استقدام متوسط ميدان وفاق سطيف أحمد قندوسي، لكن كل عروضها قوبلت بالرفض من قبل عبد الحكيم سرار.

كما أشار الزميل الصحفي أن لاعبين مغتربين ينشطان كمتوسط هجومي وقلب هجوم منتظران في الأيام القادمة في الجزائر العاصمة (لاعب من ميتز وآخر من مدرسة اولمبيك ليون) وذلك للخضوع للتجارب، والقرار النهائي سيكون بعودة لنبيل الكوكي (المسؤول الأول عن الجانب التقني في الفريق)، مضيفا أن رادار الشباب لا يزال يبحث عن العصفور النادر الذي من شأنه قيادة هجوم الفريق في النصف الثاني من الموسم (الشباب يريد مهاجما من مستوى عال وبإمكانه التجاوب إيجابيا مع أهداف الفريق، خاصة القارية منها).