إسلام سليماني يهدّد رابح ماجر في البرتغال!

يقترب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، العائد مؤخرا إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، من كسر رقم جديد مرتبط بأسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوري البرتغالي.

ويتقاسم لحد الآن نجم الخضر ونادي بورتو السابق رابح ماجر مناصفة مع إسلام سليماني لقب أفضل هداف جزائري في الدوري البرتغالي برصيد 48 هدفا لكل واحد منهما، لكن الأخير لن يحتاج للكثير من الوقت لتجاوز هذا الرقم، بعد أن عاد إلى سبورتينغ لشبونة وشارك معه سهرة الأحد في أول مباراة وهو مرشح للمشاركة في مباريات أخرى وتسجيل أهداف وتحطيم رقم ماجر.

ومن المصادفات الغريبة أن سليماني سيكون مرشحا لكسر رقم ماجر في مواجهة بورتو، النادي التاريخي لماجر، والذي سيواجهه هذا الجمعة على ملعب “دراغاو” لحساب المرحلة 22 من الدوري البرتغالي الممتاز.