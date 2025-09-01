إسلام عابد.. صحفية أخرى ارتقت على أرض غزة

حين تصبح الصحافة طريقًا إلى الشهادة

على أرض غزة المثخنة بالجراح، ارتقت الصحفية إسلام عابد شهيدةً جديدة للكلمة الحرة، لتلتحق بقافلة الإعلاميين الذين بذلوا أقصى جهودهم لفضح العدو الصهيوني الذي يخشى الحقيقة بقدر ما يخشى المقاومة.

وكانت عابد واحدة من أولئك الذين آمنوا بأن نقل الحقيقة رسالة، فواجهت بعدستها أهوال القصف في غزة، لتلتحق، مساء الأحد، بقافلة شهداء الكلمة والصورة.

وبحسب ما أعلنت قناة “القدس اليوم” الفضائية التي كانت تعمل لصالحها فقد استشهدت الصحفية إسلام عابد برفقة زوجها وأطفالها في استهداف صهيوني بغيض لشقة سكنية بمدينة غزة الجريحة.

وقالت القناة في بيان لها:” نزف إلى جموع الإعلاميين والصحفيين في فلسطين وخارجها نبأ ارتقاء الزميلة إسلام عابد التي استشهدت في قصف إسرائيلي على مدينة غزة”.

وكشفت “القدس اليوم”: “إننا وبعد أن قدمنا 23 شهيدا وشهيدة من خيرة زملائنا، إذ ننعى زميلةً صحفية جديدة على طريق القدس والتحرير لتلتحق بكوكبة زملائها في القناة وخارجها من الإعلاميين والصحفيين أبطال الحقيقة”.

وأكدت القناة على الإصرار في مواصلة رسالتها الإعلامية المقاومة بكل عزيمة وإصرار، مذكرة العدو الصهيوني أن آلة القتل التي يستخدمها لن تفلح في إخماد صوتها، الذي هو صوت الشعب الفلسطيني.

وأكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل أن الصحفيين باتوا هدفا بارزا للاحتلال الصهيوني الذي يريد أن يطمس الحقيقة ويخفي جرائمه بعيدا عن أعين الكامرات.

في هذا السياق، أحصت “دعاء” عدد الإعلاميين الذين أزيحوا من المشهد الدموي في غزة، قائلة: “مع استشهاد الصحفية إسلام عابد يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 منذ بدء حرب طوفان الأقصى السابع من أكتوبر 2023 للآن”.

علي مقبل عمر: “إذا عشتم، فسنقول إنكم أبطال، وإذا استشهدتم، فسنقول إنكم شهداء، وإذا توقفتم، فسنقول إنكم فعلتم ما عليكم وإذا استمريتم، فسنقول إنه صمود لا مثيل له”.

وتابع: “لا تحسبوا لنا حسابًا، فوالله لا يوجه سهام نقده إليكم إلا منافق معلوم النفاق، نحن معكم بقلوبنا وألسنتنا ودعمنا، ولن ترو منا إلا ما يرضيكم”.

يذكر أنه في 25 أوت الماضي، أعلنت مصادر طبية في خان يونس، استشهاد 4 صحافيين إثر قصف صهيوني بشع استهدف مجمع ناصر الطبي، وهم: محمد سلامة، حسام المصري، مريم أبو دقة ومعاذ أبو طه.

وعقب استشهاد مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، قالت الصحفية الفرنسية “أود لانسلان” إن “عدد الصحفيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة أصبح الآن يتجاوز عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، حرب كوريا، حرب فيتنام، حرب العراق، وحرب أفغانستان مجتمعين”.