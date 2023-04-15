أرسنال يواصل الاهتمام به

اختير الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا، عقب نهاية مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من المنافسة.

وعرفت مباراة الميلان أمام نابولي تألق بن ناصر وتسجيله هدف فوز فريقه في الدقيقة الـ40 من عمر المباراة، بقذفة قوية من داخل منطقة العمليات، ليكتب اسمه في السجل الذهبي للمنافسة وينضم إلى قائمة اللاعبين الجزائريين الذين سجلوا في دوري أبطال أوروبا.

وضمت تشكيلة الأسبوع إلى جانب اسماعيل بن ناصر، ثلاثة لاعبين من ريال مدريد؛ وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وخمسة لاعبين من مانشستر سيتي؛ وهم جون ستونز وروبن دياز وبرناردو سيلفا ورودري هيرنانديز وإرلينغ هالاند، بالإضافة إلى لاعب إنتر ميلان أليساندرو باسوتي، ولاعب إيه سي ميلان سيمون كيير. علما أن هدف لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونخ الألماني، رودري هيرنانديز، اختير كأفضل هدف في الأسبوع.

في سياق متصل، يواصل رائد الدوري الأنجليزي الممتاز، أرسنال، اهتمامه بضم الدولي الجزائري إلى صفوفه خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية، التي أشارت أن النادي الأنجليزي يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع الميلان، بالتنازل عن المهاجم فولارين بالوجون مقابل الاستفادة من خدمات بن ناصر.

يذكر أن بن ناصر البالغ من العمر 25 عامًا، كان لاعبا في صفوف آرسنال بين العامين 2015 و2017، وظهر مرة واحدة في الفريق الأول لينتقل إلى إمبولي الإيطالي، منه إلى الميلان سنة 2019، وهذا في صفقة قدرت آنذاك بـ 14 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى ميلان، خاض بن ناصر 139 مباراة، ووقع عقدا جديدا مع النادي الإيطالي، مدته 4 سنوات ونصف في جانفي الماضي.