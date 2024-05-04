“إسماعيل بن ناصر لا يزال من بين أفضل اللاعبين في ميلان”

أسطورة ميلان يحذر إدارة النادي من بيعه.. ويؤكد:

حذّر ماسيمو أمبروزيني، أسطورة نادي ميلان الإيطالي سابقا، إدارة النادي من بيع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معتبرا أنه يبقى أحد أفضل اللاعبين في النادي.

وتأتي تصريحات النجم الإيطالي السابق ردا على الأخبار التي راجت مؤخرا، التي أشارت إلى وضع النجم الجزائري ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي ميلان تسريحهم الصيف القادم بسبب تراجع مستواهم.

وقال أمبروزيني، قائد ميلان السابق في تصريحات أدلى بها لقناة “دازن” نقلها موقع “ميلان نيوز”: “ميلان ليس بحاجة إلى ثورة، القاعدة الفنية في النادي جيدة، ويجب على الفريق استعادة إسماعيل بن ناصر، فهو لا يزال من بين أفضل اللاعبين في ميلان”.

وأكد النجم الإيطالي أن تشكيلة الميلان بحاجة إلى الاستقرار والحفاظ على اللاعبين الذين يشكلون هيكل الفريق، قائلا: “الفريق فقد روحه مع مرور السنين برحيل (ساندرو) تونالي و(فرانك) كيسي، وسيخسر (سيمون) كايير و(أوليفيه) جيرو، بيع الكثير من اللاعبين سيغير هيكل النادي، وميلان يحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين اثنين، الأول أساسيًا والثاني احتياطيًا”.

إلى ذلك، أضاف أمبروزيني: “هناك لاعبون أقوياء على المستوى الفني في ميلان، والفريق بحاجة إلى مدرب يعرف كيف يحفز اللاعبين ويستخرج أفضل ما لديهم بالطريقة الصحيحة، الفريق افتقد إلى الشخصية والقيادة في الفترة الأخيرة، طالما دافعت عن المدرب (ستيفانو) بيولي، ولكن يبدو أن دورته الزمنية قد انتهت في النادي”.

وكان بن ناصر من بين الركائز الأساسية في تشكيل “الروسونيري”، إلا أن تعرضه لإصابة قوية في الركبة شهر أفريل من سنة 2023 وابتعاده طويلًا عن الملاعب، جعله يفقد الكثير من مستواه، ما أدى إلى تضييعه مكانته الأساسية خلال الموسم الحالي.

وخاض الدولي الجزائري 21 لقاء فقط مع ميلان خلال الموسم الحالي، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه في الفريق، وذلك في أرقام يعتبرها مراقبون متواضعةً له مقارنةً بالمواسم الماضية، سواء من حيث عدد المشاركات أم التأثير داخل فريقه.

للتذكير، فإن إسماعيل بن ناصر قد انضم إلى ميلان صيف 2019 قادمًا من إمبولي مباشرة بعد تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 واختياره أفضل لاعب في تلك النسخة، ونجح الدولي الجزائري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2022 مع “الروسونيري”.