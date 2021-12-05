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رياضة

إسماعيل بن ناصر:  ليفربول يمنعنا من الاحتفال

ع. ع
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إسماعيل بن ناصر:  ليفربول يمنعنا من الاحتفال

علق الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، على انتصار فريقه (2-0) على ساليرنيتانا، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وشارك بن ناصر في الشوط الثاني من المباراة، بدلًا من الفرنسي تيموي باكايوكو. وبهذه النتيجة، صعد ميلان إلى الصدارة مؤقتا بإجمالي 38 نقطة، في حين واصل ساليرنيتانا إخفاقاته بهزيمة جديدة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط بالقاع. ونشر بن ناصر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له من المباراة، وكتب عليها: “انتصار مهم ولكن ليس هناك وقت للاحتفال. تنتظرنا معركة جديدة يوم الثلاثاء”.

ويلعب ميلان مع ليفربول، غدا الثلاثاء ، على ملعب “سان سيرو” ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.ويحتاج ميلان لتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة المقبلة من أجل التأهل، على أمل التعادل بين أتلتيكو مدريد وبورتو في المباراة الأخرى، أو فوز الروخيبلانكوس بفارق هدف.

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