-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
هو راغب في المشاركة وبلماضي يعوّل عليه

إسماعيل بن ناصر هل يسترجع كل إمكانياته منتصف جانفي؟

ب. ع
  • 161
  • 0
إسماعيل بن ناصر هل يسترجع كل إمكانياته منتصف جانفي؟

كثرت الخرجات الإعلامية للاعب إسماعيل بن ناصر، ومعها خرجات المحللين والمتابعين للشأن الكروي الجزائري، عن الفورمة الموجود فيها حاليا النجم إسماعيل بن ناصر، وعن الحالة التي سيكون عليها إسماعيل بن ناصر منتصف الشهر القادم أي جانفي من السنة القادمة، والمخاطر المحدقة به في حالة مشاركته، لأن أكثر من ستة أشهر التي قضاها بعيدا عن الميدان ولّدت لديه مخاوف دائمة، وسفرية كوت ديفوار ستكون مليئة بالاندفاع البدني بمعارك كروية، ومعروف عن إسماعيل بن ناصر لعبه بإرادة قوية واندفاع نحو المنافسين، وهو ما يجعل مشاركته من عدمها وتواجده أساسيا أو احتياطيا في قمة عطائه أو دونه محل جدل كبير.

جمع إسماعيل بن ناصر الذي بلغ السادسة والعشرين من العمر، منذ الفاتح من ديسمبر الحالي، 26 دقيقة من اللعب فقط، منذ عودته للميادين وهو ما يعني أنه مازال في مرحلة نقاهة كروية، ولا يمكن للاعب من المستوى العالي، أن يبلغ قمة مستواه البدني والفني، إلا ما بعد لعبه أكثر من 500 دقيقة، ويأمل محبو اسماعيل بن ناصر أن يكون في اللقاء القادم ضمن الدوري أمام فريق ساليرنيتانا القابع في المركز الأخير خارج الديار، أساسيا لأن المباراة في المتناول بالنسبة للميلان، حتى يكسب تسعين دقيقة إضافية قد تكون حاسمة بالنسبة لمسار بن ناصر قبل مونديال القارة السمراء، لأن أمام بن ناصر قبل نهاية الشهر الحالي مباراة أخرى أمام ساسولو، وأخرى في الثاني من شهر جانفي من سنة 2024 ضمن منافسة الكأس، وإذا لعب مباراتي الخضر الوديتين في تربص توغو، ستزيدان من أمل تجهيز اسماعيل بن ناصر من كل النواحي للموعد الإفريقي، وفي ذاكرة بن ناصر أيام لا تنسى في مصر وأخرى مليئة بالحسرة في الكامرون وخاصة أمام الكامرون في البليدة، ويأمل بن ناصر أن يشارك في ملحمة أخرى تنسيه كل الخيبات.

لإسماعيل بن ناصر بعض الذكريات التي لا تنسى مع ناديه الميلان وأهمها الفوز بلقب الكالتشيو وكان حينها أحد مهندسي خط الوسط الناري للفريق، ويضاف إليها بلوغ الدور النصف النهائي من منافسة رابطة أبطال أوربا، كما له ذكريات سيئة مع فريقه ومنها إصابته الخطيرة أمام الغريم الإنتير التي كادت تنهي مشواره الكروي في عز ربيع شبابه، كما أن بن ناصر يعتبر التتويج باللقب القاري وتتويجه هو بلقب أحسن لاعب في “الكان” في مصر أحسن الذكريات، كما يعتبر خسارة مباراة الكامرون في البليدة في آخر دقيقة قبل بلوغ نهائيات المونديال أسوأ نتيجة في حياته، وهو ما يجعلنا أمام لاعب لن يكون له من تفكير سوى حلم العودة للخضر الذين لم يلعب معهم منذ عشرة أشهر تقريبا لإعادة الذكريات الجميلة وتجاوز القبيحة منها.

مقالات ذات صلة
نتائج قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

نتائج قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

تعيين طاقم تحكيم مباراة فيوتشر المصري واتحاد العاصمة

تعيين طاقم تحكيم مباراة فيوتشر المصري واتحاد العاصمة

المُتفرّج الجزائري وومضات الإشهار في كأس إفريقيا 1990

المُتفرّج الجزائري وومضات الإشهار في كأس إفريقيا 1990

منزل نجم مانشستر سيتي يتعرض للسرقة خلال تواجده في السعودية

منزل نجم مانشستر سيتي يتعرض للسرقة خلال تواجده في السعودية

“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

“الفاف” تمنع برمجة المباريات في توقيت صلاة الجمعة

البطولة العربية للدراجات.. ميدالية برونزية للمنتخب الوطني نخبة رجال

البطولة العربية للدراجات.. ميدالية برونزية للمنتخب الوطني نخبة رجال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد