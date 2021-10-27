إسماعيل بن ناصر يشعل الصراع بين قطبي مانشستر

"السيتي" و"اليونايتد" يريدان ضمه

أشعل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان ميلان الايطالي، الصراع بين الغريمين الانجليزيين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بسبب رغبة كل ناد في ضمه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، بعد تألقه اللافت للانتباه مع ناديه في الدوري الايطالي وحتى في مسابقة رابطة الأبطال.

ويملك لاعب الوسط الجزائري بندا في عقده مع ميلان يسمح له بالانتقال لناد جديد في نهاية الموسم الحالي نظير دفع مبلغ 50 مليون يورو، الأمر الذي حفز كثيرا اليونايتد والسيتي على الاهتمام بخدماته، وفق ما أكدته صحيفة “أونز مونديال”، التي أشارت إلى أن بن ناصر يتواجد محل منافسة قوية بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، واستعاد نجم “الخضر” أفضل مستوياته البدنية والفنية في الفترة الأخيرة، حيث تألق بشكل خاص خلال مواجهتي هيلاس فيرونا وبولونيا في الدوري الإيطالي، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والجماهير.

وكان بن ناصر قد عانى الموسم الماضي من لعنة الإصابات، وهو ما منعه من المشاركة في عدد كبير من مباريات ميلان، غير أن شخصيته القوية إحدى نقاط قوته، جعلته يعود مجددا وبقوة إلى الواجهة، حيث يرفض اللاعب الاستسلام في الملعب ويلعب بروح قتالية في جميع المباريات، وهي الشخصية التي يستمدها من المصاعب العديدة التي عاشها في بداية مسيرته الكروية، والتي أسهمت في تدعيم قوته الذهنية، كما يمتاز بمرونته التكتيكية التي تجعله قادرا على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن رغبة “الشياطين الحمر” في بيع نجمه الفرنسي بول بوغبا بنهاية الموسم الحالي، بسبب قرب انتهاء عقده مع الفريق، في وقت يتواجد لاعب الوسط الجزائري ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في ضمهم في فترة الانتقالات الصيفية، لخلافة بوغبا، وكان مانشستر يونايتد، قد أبدى في وقت سابق، رغبته في التعاقد مع النيجيري ولفريد نديدي والبوسني ميراليم بيانيتش، غير أنه اصطدم بالطلبات المالية الكبيرة لناديي ليستر سيتي وبرشلونة، مع العلم أن بن ناصر يملك بندا في عقده مع ميلان يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل لأحد الأندية غير الإيطالية دون الرجوع إلى إدارة النادي، نظير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 50 مليون يورو.

وسبق لأفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا الأخيرة أن خاض مغامرة غير موفقة في إنجلترا مع أرسنال، وتحديدا خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، غير أنه لم ينجح في الفوز بوقت لعب كاف، وهو ما جعله يغادر صفوف “المدفعجية”.

واكتفى لاعب الوسط الجزائري بالمشاركة في مباراة وحيدة مع الفريق اللندني، وحصل ذلك في موسمه الأول بالنادي، وتحديدا أمام شيفيلد وينزداي، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي شارك فيها لفترة 71 دقيقة، كما اضطر للعب في نطاق الإعارة مع تور الفرنسي، قبل أن ينضم بشكل نهائي لإمبولي الإيطالي في عام 2017. ومنذ انضمامه لميلان في عام 2019، شارك بن ناصر في 78 مباراة ساهم فيها في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.