إسماعيل بن ناصر يعود إلى المنافسة الأسبوع القادم

مدرب دينامو زغرب يؤكد جاهزيته..

قدّم مدرب نادي دينامو زغرب الكرواتي، ماريو كوفاسيفيتش، معلومات مطمئنة عن الوضعية الصحية للاعبه الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بعد الإصابات العضلية التي ترفض التخلي عنه، منذ مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، مؤكدا أن موعد عودته للمنافسة سيكون في مباراة الفريق القادمة المقررة الأسبوع المقبل.

وتحدث مدرب دينامو زغرب، عن حالة إسماعيل بن ناصر، الذي كان غائبا عن المباراة الأخيرة التي فاز بها دينامو زغرب برباعية مقابل واحد ضد فوكوفار، وقال عن وضعيته: “لقد عاد للتمرن معنا بصفة طبيعية، ولكن عودته للملاعب ستتأخر لأسبوع إضافي”.

في ذات السياق كشف المدرب الكرواتي عن موعد عودة بن ناصر قائلا: “يُفترض أن يكون بن ناصر حاضراً خلال المباراة القادمة أمام ريجيكا، وهو يعمل بشكل جيد، ويقترب من الوصول لكامل جاهزيته البدنية”.

بن ناصر لعب هذا الموسم في 13 مباراة، سجل هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين، في حين غاب عن بقية المواجهات بسبب إصابات متتالية مختلفة، وفترات نقاهة متقطعة، جعلته عاجزاً عن استرجاع نسقه ولياقته بالشكل اللازم.

يذكر، أن متوسط ميدان “الخضر” يلعب مع دينامو زغرب على شكل إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، حيث لا يزال مرتبط بعقد مع ميلان الإيطالي إلى غاية جوان 2027.

وبالنظر لوضعيته المتذبذبة، وعدم قدرته على اللعب بانتظام واسترجاع كامل جاهزيته البدنية والفنية، تبقى مشاركة بن ناصر مع المنتخب الوطني في كأس العالم صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة، خاصة مع بقاء حوالي شهر ونصف من موعد انطلاقة العرس العالمي، المقرر في الـ11 جوان المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.