إسماعيل بن ناصر يقترب من الغرافة القطري

بات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي الغرافة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بلغت المفاوضات بين الأطراف المعنية مراحلها الأخيرة والمتقدمة، في خطوة تمهد لبدء فصل جديد في المسيرة الاحترافية لمهندس خط وسط “محاربي الصحراء”.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي القطري قطعت شوطاً كبيراً في التفاوض مع اللاعب، وسط اتجاه قوي ومتبادل بين بن ناصر وإدارة ناديه إيه سي ميلان الإيطالي لفسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي قبل نهاية مدته، وهو ما سيتيح للاعب صاحب الثمانية والعشرين عاماً التوقيع للغرافة في صفقة انتقال حر وسلسة دون تعقيدات إدارية.

وتأتي هذه الخطوة المرتقبة عقب انتهاء فترة الإعارة التي قضاها النجم الجزائري مع نادي دينامو زغرب الكرواتي بنهاية الموسم الكروي الماضي، حيث يتطلع بن ناصر لخوض تجربة جديدة ومميزة في دوري نجوم قطر، لتعزيز صفوف الغرافة والاستفادة من خبرته الكبيرة التي اكتسبها طوال سنوات تواجده في الملاعب الأوروبية وتألقه السابق في الدوريين الفرنسي والإيطالي.