إسماعيل سعادي أحسن لاعب شهر ماي

اختير مهاجم شبيبة الساورة، إسماعيل سعادي (29 سنة)، كأفضل لاعب في الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لشهر ماي، بحسب بيان الرابطة المحترفة لكرة القدم. وساهم اللاعب بقسط وافر في قيادة تشكيلة بشار لإنهاء الموسم في مركز الوصافة، وضمان التأهل التاريخي لرابطة الأبطال الإفريقية. وتألق سعادي بشكل لافت أمام ترجي مستغانم بتسجيل هدف وصناعة آخر، كما اختتم الموسم بقوة بإحرازه ثلاثية “هاتريك” في شباك شباب قسنطينة.

معاقبة اللاعبين خاسف وبن حمودة بأربع مباريات نافذة

أصدرت لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة عقوبة الإيقاف لأربع مباريات نافذة بحق ثنائي شباب بلوزداد، المدافع نوفل خاسف والمهاجم محمد علي بن حمودة.جاء القرار عقب دراسة تقارير مباراة اتحاد الجزائر (1-1)، حيث عوقب خاسف لتصرفه غير الرياضي وشتمه الحكم مع غرامة 40،000 دينار. ونال بن حمودة العقوبة ذاتها مع طرد مباشر وغرامة 100،000 دينار بسبب الاحتجاج والشتم. وتدخل العقوبات حيز التنفيذ بأثر رجعي من تاريخ اللقاء، لتُطبّق خلال موسم 2026-2027.