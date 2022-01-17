إسماعيل شرقي يعود من بوابة المجلس الشعبي الوطني

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأحد، على تنصيب شرقي إسماعيل مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي سابقا ، على رأس مديرية العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالهيئة.

وجرت مراسيم تنصيب السفير السابق شرقي إسماعيل بحضور نائب الرئيس المكلف بمتابعة الشؤون الإدارية، رئيس الديوان، وإطارات وموظفي المديرية، حسب بيان للمجلس.

ونقل البيان عن رئيس المجلس الشعبي، تأكيده بأن “تنصيب شرقي هو إضافة للعمل الدبلوماسي، وسيكون له دون شك الأثر الإيجابي لما له من خبرة وباع كبير في العمل الدبلوماسي”.

وأضاف “بأن الدبلوماسية البرلمانية لابد أن تأخذ مكانتها الريادية في المجلس، وفي نفس توجه الدولة الجزائرية وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي الدبلوماسية أهمية بالغة تستدعي منا جميعا ان نكون في مستوى تطلعاته في هذا المجال”.