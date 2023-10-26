إسماعيل هنية: المقاومة تحرس حدودها وتواصل ضرباتها للاحتلال
أكد إسماعيل هنية في كلمة مصوّرة يوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل حراسة حدودها، وتوجيه ضرباتها للاحتلال الصهيوني.
وقال هنية في كلمته:”20 يوما وغزة تقف كالطود الشامخ، والدماء في الشوارع والطرقات، والمقاومة تواصل ضرباتها وتحرس حدودها”.
وتابع يقول:”معركة طوفان الأقصى تكتب تاريخ شعبنا المجيد. والمقاومة في غزة بخير وألف خير”. داعيا لفتح جميع المعابر لدخول المواد الضرورية إلى القطاع، بلا قيد ولا شرط.
أهمّ ماجاء في كلمة هنية:
- 20 يوما وغزة تقف كالطود الشامخ، والدماء في الشوارع والطرقات، والمقاومة تواصل ضرباتها وتحرس حدودها،
- أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة بالمال والسلاح والتكنولوجيا،
- أدعو كل المفكرين والخبراء لتناول مرحلة ما بعد الاحتلال لأنه زائل لا محالة،
- لن يتمكن المحتلّ من استعادة عافيته بسبب هذه الضربة الاستراتيجية،
- الدم في غزة سينتصر على هذا المحتلّ،
- حماس حركة تحرّر وطني أما الإرهاب فهو المحتلّ ومن يدعمه ويسكت على جرائمه،
- أحيّي كل الأصوات الجريئة التي أعلنت دعمها لحقّ المقاومة في ممارسة حقوقها المشروعة،
- أدعو لفتح كلّ المعابر لإدخال ما تحتاجه غزة بلا قيد ولا شرط،
- لا يجب أن يتحكم الاحتلال في ما يجب أن يدخل إلى قطاع غزة من كل المواد.