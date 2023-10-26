إسماعيل هنية: المقاومة تحرس حدودها وتواصل ضرباتها للاحتلال

أكد إسماعيل هنية في كلمة مصوّرة يوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تواصل حراسة حدودها، وتوجيه ضرباتها للاحتلال الصهيوني.

وقال هنية في كلمته:”20 يوما وغزة تقف كالطود الشامخ، والدماء في الشوارع والطرقات، والمقاومة تواصل ضرباتها وتحرس حدودها”.

وتابع يقول:”معركة طوفان الأقصى تكتب تاريخ شعبنا المجيد. والمقاومة في غزة بخير وألف خير”. داعيا لفتح جميع المعابر لدخول المواد الضرورية إلى القطاع، بلا قيد ولا شرط.

أهمّ ماجاء في كلمة هنية: