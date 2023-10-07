إسماعيل هنية: لدينا معلومات مؤكدة حول تخطيط الاحتلال لفرض “السيطرة الكاملة” على الأقصى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، إن المقاومة تمتلك معلومات وصفها بالمؤكدة، عن تخطيط “الاحتلال لفرض سيادته الكاملة على المسجد الأقصى”.

جاء هذا في كلمة متلفزة ألقاها هنية، عقب تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”. التي كبّدت الاحتلال، في وقت مبكر من يوم السبت، مقتل ما يزيد عن 100 إسرائيلي.

وذكر هنية في كلمته بأن المقاومة “حذرت الاحتلال والعالم مرارا وتكرارا، بأنها لن نسكت أمام ما يجري في القدس والمسجد الأقصى حتى لو صمت الجميع”.

وتابع يقول:”أكثر من 6 آلاف من أسرانا يقبعون في سجون الاحتلال”. مضيفا:”هذه معركة بداية التحرير لقدسنا وأرضنا وشعبنا، وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال”.

ودعا هنية الشعب الفلسطيني إلى “أن يكون على أعلى درجات الاستعداد”، وقال إن “المعركة انتقلت إلى قلب الكيان الصهيوني”. مشدّدا على ضرورة ” استكمال حلقة الانتفاضات بمعركة تحرير الأرض والأسرى”.

كما خاطب هنية الدول العربية التي أعلنت تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بالقول إن “الكيان الذي لايستطيع أن يحمي نفسه، لايمكن أن يوفر الحماية للمطبّعين”.

وتابع هنية في ذات السياق، بأن “صراع المقاومة ضد الاحتلال، لا تحسمه أي من الاتفاقات الموقّعة مع المحتلّ، بل ستحسمه المقاومة في الميدان”.