إسماعيل هنية يكرم البطل فتحي نورين

كرم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، البطل الجزائري فتحي نورين الذي رفض مواجهة لاعب من كيان الاحتلال الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو، والوفد الشبابي الجزائري المشارك في المؤتمر الشبابي الدولي الثالث لنصرة القدس وفلسطين، مساء أول أمس الاثنين في مدينة اسطنبول.

وأكد إسماعيل هنية أن تكريم البطل العربي الجزائري فتحي نورين الذي رفض التطبيع من أجل دينه وقضيته، رغم أن المشاركة في الأولمبياد هي أمنية كل رياضي، وأضاف هنية: “رغم أن فتحي نورين لم يحصل على ميدالية أولمبية وحرم من المشاركة في البطولات الدولية إلا أنه سطر اسمه في سجل خالد سيبقى فخرا وقدوة لكل الرياضيين الأحرار الذين يرفضون الاحتلال ويناصرون فلسطين”. النائب الجزائري عمر درة شكر تكريم د.إسماعيل هنية للوفد الجزائري والبطل فتحي نورين ووجه التحية للشعب الفلسطيني ولغزة وقال إن الجزائر ستبقى عنوان لنصرة فلسطين وشعبها. فتحي نورين قال: “التكريم وسام على صدري وأجمل تكريم في حياتي، ما قمت به واجب تجاه قضيتي وديني وسأبقى محافظا على هذا الطريق”.