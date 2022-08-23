إسماعيل هنية يكرّم الرياضي الجزائري فتحي نورين

كرّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الرياضي الجزائري فتحي نورين، نظير رفضه مواجهة منافس من الاحتلال الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو.

وشمل التكريم الذي جرى في اسطنبول التركية، الوفد الجزائري المشارك في المؤتمر الشبابي الدولي الثالث لنصرة القدس وفلسطين هناك. وقد حضر التكريم النائب عمر درة رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان الجزائري.

وأشاد هنية في كلمة بالمناسبة بـ”البطل العربي الجزائري فتحي نورين، الذي رفض التطبيع من أجل دينه وقضيته، رغم أن المشاركة في الأولمبياد هي أمنية كل رياضي”.

وأضاف هنية يقول:”رغم أن فتحي نورين لم يحصل على ميدالية أولمبية، وحرم من المشاركة في البطولات الدولية، إلا أنه سطر اسمه في سجل خالد، سيبقى فخرا وقدوة لكل الرياضيين الأحرار الذين يرفضون الاحتلال”.

أما فتحي نورين فقد اعتبر التكريم “وساما على صدره وأجمل تكريم في حياته”، وقال:”ما قمت به هو واجب تجاه قضيتي وديني، وسأبقى محافظا على هذا الطريق”.

من جهته، عبّر النائب عمر درة عن امتنانه لتكريم الوفد الجزائري والرياضي فتحي نورين، موجّها “التحية للشعب الفلسطيني ولغزة”، قبل أن يؤكد أن “الجزائر ستبقى عنوانا لنصرة فلسطين وشعبها”.

لقاء وزراء عرب مع الصهاينة.. حماس تصدر أول تعليق

وفي 27 مارس 2022، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن تابعت بكلّ استهجان، قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ويمارس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير.

وتابعت الحركة “إنَّنا نجدّد رفضنا المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، ونؤكّد أنَّ مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع”.

ودعت حماس الدّول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وزراء خارجية 4 دول عربية في اجتماع مشترك مع بلينكن ولابيد في فلسطين المحتلة

يشارك وزراء 4 دول عربية الأحد، في اجتماع مشترك بصحراء النقب في فلسطين المحتلة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد.

حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية، سيشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كلّ من المغرب، الإمارات، البحرين، ومصر.

وستركّز المحادثات على قضايا الحرب في أوكرانيا والاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، وفقا للمصادر.