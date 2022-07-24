-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إسناد نيابة رئاسة لجنة التدقيق بالمنظمة العالمية للجمارك الجزائرية

و. ع
  • 72
  • 0
إسناد نيابة رئاسة لجنة التدقيق بالمنظمة العالمية للجمارك الجزائرية

تم اعتماد عضوية الجزائر، ممثلة في الجمارك الجزائرية، ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها نيابة رئاسة هذه اللجنة، بناء على القرار رقم 362 المؤرخ ببروكسل (بلجيكا) في الفاتح جويلية 2022، المنبثق عن أشغال الدورتين 140/139 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك اللتين جرت فعالياتهما شهر جوان المنصرم ببروكسل، حسبما أفاد به الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح المصدر أن هذا الحدث يعتبر “مكسبا هاما للجزائر، وتكريسا فعالا للأشواط الكبيرة التي قطعتها الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي”، من خلال تعزيز مكانتها في المنظمة العالمية للجمارك، وإثبات قدراتها وخبراتها الميدانية في ظل التغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي، وما يتطلبه من اعتماد كافة الميكانيزمات الكفيلة بالارتقاء بالمؤسسة الجمركية إلى مستوى التحديات التي تواجهها، تجسيدا لمسعى السلطات العليا في البلاد، والرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج المحلي والاستثمار المنتج وترقية قطاع التصدير خارج مجال المحروقات.

مقالات ذات صلة
المدرسة الوطنية للإدارة.. مخابر تدريب الوزراء والولاة

المدرسة الوطنية للإدارة.. مخابر تدريب الوزراء والولاة

كورونا في الجزائر: تسجيل 67 حالة إصابة جديدة

كورونا في الجزائر: تسجيل 67 حالة إصابة جديدة

أخبار الجزائر ليوم السبت 23 جويلية 2022

أخبار الجزائر ليوم السبت 23 جويلية 2022

عقوبات وتوقيفات جديدة للمسيئين لأفراد الجالية

عقوبات وتوقيفات جديدة للمسيئين لأفراد الجالية

لعمامرة يشرع في زيارة إلى سوريا

لعمامرة يشرع في زيارة إلى سوريا

التخصّص… حيرة الطلبة!

التخصّص… حيرة الطلبة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد