إسناد نيابة رئاسة لجنة التدقيق بالمنظمة العالمية للجمارك الجزائرية

تم اعتماد عضوية الجزائر، ممثلة في الجمارك الجزائرية، ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها نيابة رئاسة هذه اللجنة، بناء على القرار رقم 362 المؤرخ ببروكسل (بلجيكا) في الفاتح جويلية 2022، المنبثق عن أشغال الدورتين 140/139 لمجلس المنظمة العالمية للجمارك اللتين جرت فعالياتهما شهر جوان المنصرم ببروكسل، حسبما أفاد به الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح المصدر أن هذا الحدث يعتبر “مكسبا هاما للجزائر، وتكريسا فعالا للأشواط الكبيرة التي قطعتها الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي”، من خلال تعزيز مكانتها في المنظمة العالمية للجمارك، وإثبات قدراتها وخبراتها الميدانية في ظل التغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي، وما يتطلبه من اعتماد كافة الميكانيزمات الكفيلة بالارتقاء بالمؤسسة الجمركية إلى مستوى التحديات التي تواجهها، تجسيدا لمسعى السلطات العليا في البلاد، والرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج المحلي والاستثمار المنتج وترقية قطاع التصدير خارج مجال المحروقات.