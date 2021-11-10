إشادة أمريكية بباحثة جزائرية أطلقت أول لقاح في العالم ضد الملاريا

أشادت السفارة الأمريكية بالجزائر، بباحثة جزائرية نجحت في إطلاق أول لقاح في العالم ضد الملاريا رفقة الفريق الذي تقوده بشركة “GlaxoSmithKline”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حققت الباحثة جميلة لواحد إنجازا طبيا كبيرا، ضمن الشركة التي ترأس بها قسم الأبحاث العالمية في فريق اللقاحات.

وقالت السفارة الأمريكية في الجزائر في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “إن جميلة لواحد، رئيسة قسم الأبحاث العالمية في فريق اللقاحات بشركة GlaxoSmithKline، مثال الباحث الجزائري الذي درس في الولايات المتحدة ليفيد العالم”.

وأضافت: “لقد حصلت جميلة على درجة الدكتوراه مع فريق البحث حول السرطان لودفيغ في مدينة نيويورك، قبل أن تقوم بعد ذلك بأبحاث ما بعد الدكتوراه مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها فيلادلفيا لتكتسب خبرة قيمة”.

وأردفت: “حصل لقاح الملاريا التابع للشركةا في الشهر الماضي على موافقة كاملة من منظمة الصحة العالمية مما أعطى العالم الأمل في مواجهة هذا المرض الذي يقتل 500000 شخص سنويًا، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة. هنيئا لجميلة على هذا الإنجاز!”.

وفي حوارها مع صحيفة letcho قالت الباحثة بأنها نشأت في الجزائر ضمن عائلة جد بسيطة، ولديها 6 إخوة، مؤكدة بأنها اجتازت جميع المراحل الدراسية بنجاح، إلى ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبّرت لواحد عن فخرها كونها جزء من صناعة الأدوية البيولوجية البلجيكية، لافتة إلى أنها تحاول في كل مرة ابتكار لقاح يضمن للمرضى الذين أصيبوا بورم بالفعل عدم الانتكاس.