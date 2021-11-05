لقيّ رباعي “الخضر” المتكون من سليماني وبن رحمة وفيغولي وآدم وناس، إشادة أوروبية، نظير تألقهم مع أنديتهم في سهرة الدوري الأوروبي.

وأشادت الصفحة الرسمية لـ”اليوروبا ليغ” بمهاجمي “الخضر”، وكتبت: “ليلة كبيرة للاعبين الجزائريين في الدوري الأوروبي”.

كما نشرت الصفحة صورا لفرحة كل من سليماني ووناس وبن رحمة وفيغولي، بعد تسجيلهم مع أنديتهم.

ومن جهة أخرى نال الرباعي المذكور إشادة كبيرة، من قبل الصفحات الرسمية لأنديتهم، نظير تسجيلهم في المنافسة الأوروبية.

سليماني: التسجيل بعد العودة من الإصابة أمر رائع..

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني عن سعادته الكبيرة بتسجيله ثنائية والفوز مع فريقه ليون في الدوري الأوروبي، أمام سبارتا براغ التشيكي..

وقال هداف “الخضر”، في تصريح له عقب المواجهة، للصفحة الرسمية لنادي ليون: ” التسجيل بعد العودة من الإصابة، والغياب عدة لقاءات عن الفريق أمر رائع”.

وأضاف سليماني: ” هذا الفوز يخدمني كثيرا ويصب في مصلحة النادي، لدينا تشكيلة ثرية، وتتواجد في النادي كل الخيارات من أجل تحقيق النتائج المرجوة”.

وأكد مهاجم ليون الفرنسي، أنه وبعد الفوز المحقق على سبارتا براغ، يجب الاسترجاع سريعا من أجل التحضير لمباراة رين، التي تعد في غاية الأهمية.

وتمكن هداف “الخضر” إسلام سليماني من توقيع ثنائية مع ناديه ليون في منافسة كأس الدوري الأوروبي، في مواجهة سبارتا براغ التشيكي، التي إنتهت لصالح النادي الفرنسي بثلاثية نظيفة،

وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة 61 قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة63.