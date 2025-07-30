إشادة الأفارقة بِالتنظيم الجزائري للألعاب المدرسية

أشاد رئيس لجنة تنسيق اللجان الأولمبية الإفريقية داكوستا أليغري أفونسو جواو مانويل، بالتنظيم المحكم للألعاب الإفريقية المدرسية التي تحتضنها الجزائر. مؤكدا أن ”مستوى التنظيم والتحضير فاق كل التوقعات”.

وأوضح داكوستا قائلا: ”سبق لنا القيام بزيارة مماثلة في شهر فيفري الماضي تم خلالها تقديم بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالتحضيرات، وتم ضبطها بشكل كامل، ما جعل التنظيم الحالي يرقى إلى أعلى المستويات”.

وأضاف المتحدث في تصريحات بِقسنطينة، أنه “بفضل جهود السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية، تم توفير كل التسهيلات للجان المؤطرة وللشباب المشاركين في هذه الطبعة الأولى للألعاب الإفريقية المدرسية”، مشيرا إلى أن “هذه التسهيلات تعكس الإرادة السياسية العليا في البلاد لدعم هذا الحدث، خاصة وأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منح رعايته السامية لهذا الحدث الهام”.

وأكد رئيس لجنة تنسيق اللجان الأولمبية الإفريقية أن هذه الألعاب ستساهم في “تحضير النخبة الشابة من الرياضيين الأفارقة للمنافسات العالمية القادمة، على غرار الألعاب الأولمبية والألعاب الإفريقية للشباب”. مبرزا أن “المشاركين في هذه الدورة سيكونون خزانا للرياضة الإفريقية وسيمثلون القارة أحسن تمثيل”.

ونوّه داكوستا في الختام بالدعم الكبير الذي وفرته الجزائر وقسنطينة لإنجاح هذا الموعد القاري، مضيفا أن “التنظيم يستحق ميدالية ذهبية بامتياز”.