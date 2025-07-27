إشادة بإسهامات الجالية الجزائرية في كندا

أثناء استقبال شايب للسفيرة الكندية:

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، سفيرة كندا بالجزائر، روبن لين ويتلوفر.

وسمح هذا اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، 27 جويلية، باستعراض سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بالجالية الجزائرية المقيمة بكندا، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.

وبهذه المناسبة -يضيف البيان- تمت الإشادة بالإسهامات الإيجابية لجاليتنا في كندا وما تحظى به نخبها وكفاءاتها من تقدير واحترام كبيرين، حيث تم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور الثنائي لدعم دورها البناء كجسر للتعاون، بما يخدم المنفعة المتبادلة للبلدين.