إشادة ببيع تذاكر “الشان” عن بعد

من شأنها قمع الفوضى ومخربي الأملاك العمومية

عبّر الكثير من المواطنين ومتابعي مباريات كرة القدم بالملاعب، عن بهجتهم للتحولات العصرية التي أدرجت مؤخرا بالموازاة مع تظاهرة “شان 2022” الكروية للمحليين التي تحتضها الجزائر، وذلك بعد إدخال تقنية بيع التذاكر عن بعد عبر منصة رقمية، بإمكانها محاربة الفوضى والطوابير التي كانت مسيطرة مع الطريقة التقليدية.

وستحمل التذكرة كل البيانات الشخصية للمعني وموقع جلوسه، في حين يمنع دخول الأطفال بدون مرافقة أوليائهم .

أبهرت التحولات الجديدة والعصرية التي أدخلت على قطاع الرياضة مؤخرا، العديد من المتابعين للشأن، فإلى جانب المنشآت والملاعب الجديدة الراقية التي سيفتح البعض منها أبوابه لأول مرة خلال تظاهرة “الشان”، يعد بيع تذاكر المباريات والمنافسات عن بعد من أكثر ما يشد الانتباه، لإعادة الأمور إلى نصابها بعد الانفلات الذي عادة ما يسجل بالملاعب، تكون سمته الأولى الفوضى العارمة والطوابير اللامتناهية فضلا عن أعمال الشغب التي قد تقع بعد المقابلات وأثناء المناوشات.. مظاهر التجديد والعصرنة التي عرفت انطلاقتها مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالباهية وهران، وما رافق المناسبة الرياضية من ترتيبات تنظيمية، شجعت على نجاحها بنسبة كبيرة طريقة بيع التذاكر عبر منصة الكترونية، وهي الوسيلة التي لاقت ترحيبا من قبل الجماهير لاسيما منهم القاطنون خارج الولاية أو حتى خارج الوطن، لتسهيل اقتناء التذكرة من دون التنقل إلى عين المكان، وهي الطريقة التي استمرت مع “الشان“.

ويطمح الكثير ممن تحدثت إليهم “الشروق” إلى أن تمتد مثل هذه الإجراءات التنظيمية، لتشمل مختلف ملاعب الجمهورية والمباريات الوطنية ومعها أدوار البطولات المحلية، حفاظا على المكتسبات وإعادة الأجواء الرياضية إلى سابق عهدها.

يذكر أن عملية بيع التذاكر انطلقت في الفاتح من جانفي عبر الأرضية الرقمية، أما عن عملية استخراجها فحددت بـ18 نقطة بولاية الجزائر، بدءا من 5 جانفي، أمّا عن كيفية اقتناء تذاكر المباريات، فحددت بالدخول للأرضية الرقمية عبر موقع tadkirati.chan2022.dz مع إمكانية اختيار المباراة وملء البيانات الشخصية.

ويكون تسديد قيمة التذكرة المقدرة بـ200 دينار، عن طريق الدفع عبر البطاقة البنكية أو الذهبية، على أن تستخرج باستظهار وصل الدفع في مدة لا تتعدى 6 أيام، حيث تلغى بعد ذلك ويمكن للأولياء اقتناء تذاكر لأطفالهم القصر الممنوعين من دخول الملعب إلا برفقة الأولياء أو الأشخاص المؤشر اسمهم في التذكرة، أما بالنسبة للبالغين أقل من 3 سنوات فيسمح لهم بالدخول مجانا.