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إشادة بدعم الجزائر لآلية الأفريبول لبسط السلم في القارة الإفريقية

س.ع
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إشادة بدعم الجزائر لآلية الأفريبول لبسط السلم في القارة الإفريقية

أشاد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي خلال اجتماع استثنائي للجنة التوجيهية للأفريبول بدعم الجزائر لآلية الأفريبول بهدف بسط السلم في القارة الإفريقية، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال ترؤس المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بصفته رئيس الجمعية العامة للأفريبول، الاجتماع الاستثنائي للجنة التوجيهية للأفريبول الذي انعقد مؤخرا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد لدراسة تحضيرات الاجتماع الرابع للجمعية العامة لآلية التعاون الشرطي الإفريقي (أفريبول)، “أشاد مفوض السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي السيد بانكولي أديوي بدور الجزائر والجهود التي تبذلها في تدعيم الأفريبول بغية بسط السلم في القارة الإفريقية”.

من جهته، أعرب المدير العام للأمن الوطني -يضيف نفس البيان- عن “تشكراته لمحافظ الشؤون السياسية، السلم والأمن للاتحاد الإفريقي نظير الدعم المتواصل للاتحاد الإفريقي لآلية الأفريبول في تعزيز التعاون الشرطي الإفريقي في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها”.

للإشارة، فقد شارك في هذا الاجتماع كل المديرين والمفتشين العامين للشرطة للدول الأعضاء للجنة التوجيهية للأفريبول.

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