إشادة بشابة هولندية محجبة قيل بأنها أسلمت.. وهذه الحقيقة!

حظيت شابة هولندية، مؤخرا، بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورتها بالحجاب مرفقة بخبر اعتناقها الإسلام.

وتغزّل ناشطون بجمال الشابة الشقراء، وقالوا بأن الحجاب زادها حسنا وبهاء، كما رحبوا بإسلامها، واعتبروها مكسبا غير قابل للتفريط فيه.

وظهرت الهولندية في الصورة بحجاب أسود، وجاء في التدوينة المرافقة لها: ” أسلمت وقالت: الإسلام هو أجمل دين في العالم”.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشابة هذه لم تعتنق الإسلام بل وضعت الحجاب لتدرس تأثير ذلك على المحيطين بها وعلى علاقتهم معها.

وأرشد التفتيش عن الصورة فريق الوكالة إلى عدد كبير من المقالات والمقابلات التي تظهر فيها هذه الشابة، واسمها “سيلك راتس”، وهي تروي أنها وضعت الحجاب لمدّة وجيزة لدراسة تأثير ذلك وحسب.

وصرحت راتس لعديد المحطات التلفزيونية بأنها أرادت أن تستمر في تجربتها لشهر كامل ولكنها غيرت رأيها بعد 10 أيام فقط، لأنها لمست ما يعانيه المسلمون جراء الخلط بينهم وبين المتشددين.