إشادة بعون حماية مدنية أنقذ طفلة من الموت في آخر لحظة بالبليدة

فيما وجهت انتقادات لاذعة لأهلها بسبب تركها بمفردها

أشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بعون حماية مدنية، أنقذ طفلة من الموت المحقق في آخر لحظة بالبليدة، فيما وجهوا انتقادات لاذعة لأهلها الذين تركوها بمفردها وهي ابنة العامين فقط!

وبحسب ما أفاد بيان مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة فقد تمكن عون خارج الخدمة من إنقاذ طفلة من سقوط مميت بأولاد يعيش.

وجاء في التفاصيل المعلن عنها: “ثلاث دقائق كانت الوقت الفاصل للعون”حرازي محمد” العامل بوحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد من إحداث الفارق بين الحياة والموت…الحمدلله

تدخل عون الحماية المدنية “حرازي محمد” من ولاية البليدة على الساعة 11 سا و 40د من أجل إنقاذ طفلة من السقوط من الطابق الخامس بحي 200 مسكن عمارة 09 ببلدية أولاد يعيش.

الطفلة “نور الهدى” التي تبلغ من العمر 24 شهر كانت بمفردها داخل المنزل، صعدت إلى إحدى نوافذ الشقة و حاولت تسلق الشباك الحديدي Barodage.

أثناء محاولتها التسلق تسلل وانزلق جسدها كليا، أين تم مشاهدتها من طرف المواطنين في خطر سقوط مميت و رأسها معلق بالشباك، حيث هرعوا لطلب النجدة من العون “حرازي محمد” الذي يقطن بحوالي 50 متر عن الحي، و طلب النجدة عبر الرقم 1021 للحماية المدنية.

تم خروج نجدات الحماية المدنية لدائرة أولاديعيش لانقاذ الطفلة.

أثناء ذلك وصل العون “حرازي” و صعد فوق سطح العمارة وقفز إلى الشباك وبقي ممسكا بالطفلة لحمايتها من السقوط حتى وصول والدها الذي كان خارج البيت ووصول نجدات الحماية المدنية لدائرة أولاديعيش.

قام العون بإنقاذ “نور الهدى” من السقوط المميت وإعادتها إلى الشقة من دون أن تصاب بأي خطر، وطمأنتها وإنهاء حالة الهلع لدى سكان الحي.

تم إجلاء الطفلة نحو القطاع الصحي بحي عدل للتأكد من سلامتها.

ثلاث دقائق كانت الوقت الفاصل للعون”حرازي محمد” العامل بوحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد من إحداث الفارق بين الحياة و الموت”.

وأثنى نشطاء على شجاعة العون ونبل أخلاقه وتدخله للمساعدة بالرغم من أنه كان خارج الخدمة، كما عبروا عن استيائهم الشديد من إهمال والدي الطفلة وتصرفهم اللامسؤول، متسائلين كيف تترك طفلة لم تتجاوز العامين بمفردها في المنزل؟