 إشادة بممرضتين تركيتين قامتا بحماية أطفال رضع خلال الزلزال (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو من داخل أحد المستشفيات التركية، ممرضتان تركضان نحو وحدة حديثي الولادة لمنع سقوط الحاضنات خلال الزلزال الأخير.

وكشفت قناة “تي أر تي التركية” أن مقطع الفيديو التقط بأحد مشافي غازي عنتاب، إحدى أكثر المدن تضررا في تركيا.

صور المقطع الذي تم مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من مليون شخص، ممرضتين تهرولان باتجاه حاضنات الرضع أثناء ارتجاج الأرض، وقمن بإمساكها الأمر الذي حال دون سقوطها.

في هذا السياق، شاركت السياسية التركية فاطمة شاهين، مقطع الفيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وأشادت بجهود الممرضتين اللتين فضلتا البقاء في المستشفى لحماية الأطفال الرضع، بدل الخروج من المبنى لإنقاذ حياتهما.

في غضون ذلك، ارتفع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا وسوريا إلى أكثر من 33 ألف قتيل، حيث يواصل رجال الإنقاذ حفر الأنقاض بحثا عن الناجين والضحايا.

وتعهدت تركيا بإجراء تحقيق شامل في انهيار المباني وإصلاح القابلة للاستعادة بعد ما يقرب من أسبوع من الزلازل المدمرة.

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إنه تم تحديد هوية 131 مشتبها بهم حتى الآن باعتبارهم مسؤولين عن انهيار آلاف المباني التي سويت بالأرض في المقاطعات العشر المتضررة من الزلازل الذي بلغت شدته 7.8 على سلم ريختر.