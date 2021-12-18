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رياضة

إشادة بنجوم الجزائر بعد مقاطعتهم مباراة استعراضية بسبب فلسطين

سليم.ع
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إشادة بنجوم الجزائر بعد مقاطعتهم مباراة استعراضية بسبب فلسطين
ارشيف
الثلاثي الجزائري رفيق حليش ورفيق صايفي ورابح ماجر

تلقى الثلاثي الجزائري رابح ماجر و رفيق صايفي ورفيق حليش، إشادة كبيرة بعد انسحابهم من مباراة استعراضية، بسبب تواجد الصهيوني أفرام غرانت مدربا للفريق المنافس.

وبرمجت أمسية الجمعة، مباراة استعراضية في الدوحة، جمعت فريق نجوم العرب السابقين، ونجوم العالم تحت إشراف المدرب الصهيوني غرانت، الأمر الذي دفع الثلاثي الجزائري للانسحاب مساندة للقضية الفلسطينة.

ونال الثلاثي الجزائري إشادة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفنن رواد مختلف المنصات، في إطلاق أجمل الصفات على ماجر وصايفي وحليش عقب موقفهم التاريخي.

وأجمع المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ما قام به الثلاثي الجزائري، هو موقف رجولي وشجاع يكتبه التاريخ.

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