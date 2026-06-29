إشادة دولية بإصلاحات الجزائر في الإفصاح عن الاستدامة

استعرضت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب” أبرز إصلاحاتها في مجال الشفافية والإفصاح أمام وفد من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، الذي أشاد بالإطار التنظيمي الذي اعتمدته الجزائر في مجال الإفصاح عن معلومات الاستدامة، مؤكدا أنها من بين أوائل الدول الإفريقية التي ألزمت الشركات المدرجة في البورصة بتطبيق هذه المعايير.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، لوفد المؤسسة على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى “إيفاكت كونكت إفريقيا”، المنظم من طرف الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتنسيق مع المجلس الوطني للخبراء المحاسبين بالجزائر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حسب ما أفاد به بيان للجنة.

وخلال اللقاء، استعرضت “كوصوب” الإصلاحات التي باشرتها لتعزيز الشفافية والإفصاح، لاسيما اعتماد النظام رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات المدرجة في البورصة، والذي يُلزم هذه الشركات بإعداد تقرير سنوي يتضمن المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأبرز ممثلو مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أهمية هذه الإصلاحات، معتبرين أنها تعكس التزام الجزائر بمواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الإفصاح عن معلومات الاستدامة.

كما استعرض الطرفان خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة لتنفيذ النظام الجديد، وناقشا مختلف الجوانب الفنية والعملية المرتبطة بتطبيقه، بما يضمن مرافقة الشركات المدرجة في تبني متطلبات الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وفق منهجية تدريجية ومنظمة.

وشكل الاجتماع أيضا فرصة للاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في مجال الإفصاح عن الاستدامة، وتبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة بتوسيع تبني هذه الممارسات، بما يسهم في تطوير السوق المالية الجزائرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال الجزائرية ويعزز مواءمة إطارها التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية في مجالي الإفصاح والاستدامة.

وتعد مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية منظمة دولية غير ربحية تُعنى بتطوير وتعزيز المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والإفصاح عن معلومات الاستدامة، وتشرف على مجلس معايير المحاسبة الدولية المسؤول عن إعداد وإصدار هذه المعايير، إلى جانب مجلس الاستدامة الدولية المكلف بإعداد معايير الإفصاح عن الاستدامة.