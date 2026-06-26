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الجزائر
سيتم توظيفه بمطار وهران

إشادة رسمية ببطل وهران الذي خاطر بحياته لإنقاذ طفلين من حريق عمارة

الشروق أونلاين
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إشادة رسمية ببطل وهران الذي خاطر بحياته لإنقاذ طفلين من حريق عمارة
لقطة شاشة (شبكات)

تسلق الشاب بن كلفة ناصر شرفات عمارة مخاطرا بحياته، وذلك لإنقاذ طفلين عالقين، بعد أن شب حريق اليوم الجمعة، 26 جوان، في شقة بالطابق العاشر للعمارة.

وأبدى الشاب شجاعة كبيرة وساهم في مساعدة السكان وتسهيل العملية قبل وصول فرق الإسعاف، كما ساهم المواطنون الحاضرون في العملية بطريقة فعالة.

وتداول مواطنون فيديو الشاب في شبكات التواصل الاجتماعي مشيدين بعمله البطولي وداعين السلطات لتكريمه.

وتم الإعلان مساء اليوم، أنه سيتم توظيف الشاب البطل بمطار وهران، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية السعيد سعيود.

من جهتها، المديرية العامة للحماية المدنية، خصت الشاب برسالة شكر وعرفان نشرتها على صفحتها “فيسبوك”، حيث تقدمت “بخالص الشكر والتقدير إلى الشاب البطل من ولاية وهران بن كلفة ناصر، الذي جسد أسمى معاني الشجاعة والإيثار بتدخله لإنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي شبّ بحي الياسمين ببلدية بئر الجير ولاية وهران”.

كما توجهت المديرية العامة للحماية المدنية “بتحية إجلال إلى جميع شباب الجزائر الذين يهبون، دون تردد، لمساعدة الآخرين، مؤكدين أن قيم التضامن والنجدة والإنسانية ستظل راسخة في مجتمعنا، وأن الجزائر ستبقى بأبنائها الأوفياء أرض النخوة والشهامة.”

أما وزير الشباب مصطفى حيداوي، فنشر على صفحته رسالة قال فيها “أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى الشاب البطل “بن كلفة ناصر” من ولاية وهران، الذي قدّم نموذجًا مشرّفًا للشباب الجزائري الأصيل، حين بادر بكل شجاعة وإيثار إلى إنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي اندلع بحي الياسمين ببلدية بئر الجير.”

واعتبر الوزير أن “ما قام به يجسد أسمى معاني المواطنة والتضامن، ويؤكد أن روح النخوة متجذرة دائما في شباب الجزائر”.

وقال الشاب في تصريح إعلامي له إنه “وجد نفسه يتسلق نحو الشرفة دون تفكير، وكل ما كان يهمه هو إنقاذ الطفلين وإبعادهما عن الخطر”.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12:05 من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق العاشر لعمارة سكنية متكون من عشرة طوابق بحي الياسمين، بلدية ودائرة بئر الجير.

وخلف الحادث إصابة 04 أشخاص (03 لهم ضيق في التنفس وامرأة لها حروق على مستوى اليد اليمنى)، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي من طرف مصالح الحماية المدنية.

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