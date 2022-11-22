إشادة رسمية بدعم الرئيس تبون لتنظيم قطر لكأس العالم 2022

نقل مواجهات المونديال جماهيريا بقاعة حرشة

أشاد السفير القطري بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، بدور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في دعم دولة قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وجهوده في إنجاح أول نسخة مونديالية عربية، كما حرص على توجيه شكره للشعب الجزائري الذي ساند قطر منذ البداية لتنظيم أكبر حدث عالمي، والذي افتتح، أول أمس، بحفل استثنائي وغير مسبوق حمل صبغة عربية إسلامية وتراثية متفردة.

وقال سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمة، في بيان تحصلت “الشروق” على نسخة منه: “بحماس كبير انتظرنا هذا اليوم الذي نشهد فيها معكم حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، التي كانت بمثابة تحدي كبير بأننا كشعوب عربية قادرون على تنظيم مثل هذه البطولات، وأنه من السهل صنع مثل هذه الانجازات في أي منطقة من الشرق الأوسط”، قبل أن يبرز دور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في دعم قطر ضد حملات التشويه والتشكيك، وأكد: “هذه الانجازات لم تكن لتتحقق لولا وقوف الأشقاء والأصدقاء معنا، وهو ما قامت به الجزائر لذا نبدي جزيل تقدرينا واحترامنا لجهود وإسهامات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة لإنجاح مونديال قطر 2022، ونتقدم بخالص شكرنا للشعب الجزائري الشقيق الذي ساندنا منذ اللحظات الأولى وحتى يومنا هذا”.

وأبرز عبد العزيز علي النعمة العلاقات القوية بين قطر والجزائر، والتي عززتها المشاركة المميزة لتبون في حفل الافتتاح العالمي، وقال: “مشاركة فخامة الرئيس تبون لحفل الافتتاح عكست عمق العلاقات الجزائرية القطرية والود، الذي تتوج العلاقة بين قادة البلدين الشقيقين، وكذا الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله” للجزائر قيادة وشعبا”، مضيفا: “افتتاح المونديال هو دليل دامغ يدحض كل حملات التشويه والادعاءات المغرضة ضد دولة قطر، وإذا اعتدنا لأن يكون لكل بطولة من بطولات كأس العالم وما يميزها، فإن كل شيء في مونديال قطر مميز”.

جدير بذكره، فإن سفارة قطر بالجزائر قررت نقل مباريات كأس العالم 2022 مباشرة للجماهير الجزائرية من قاعة حرشة وبصفة يومية وإلى غاية المباراة النهائية، حتى تشارك الشعب الجزائري الأجواء الاحتفالية لهذه النسخة العربية المميزة من كأس العالم، رغم افتقاد الجزائريين لـ”الخضر”، الذين فشلوا في التأهل إلى مونديال 2022 بطريقة دراماتيكية.