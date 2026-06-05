إشادة في النيجر بـ”دبلوماسية الأفعال” للرئيس عبد المجيد تبون

محطة توليد الكهرباء الجزائرية تجسيد ملموس لمبدأ التضامن

أشادت صحيفة نيجيرية بدبلوماسية الأفعال التي ينتهجها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مسلطة الضوء على النتائج الملموسة المحققة في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر، لاسيما في مجال الطاقة والنفط.

وفي مقال نشر الخميس، وصفت صحيفة “لونكيتور” (المحقق) الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول، السيد سيفي غريب، إلى نيامي والتي حظي خلالها باستقبال شرفي من قبل نظيره النيجري، السيد علي لمين زين مهمان، بـ”اللحظة الفارقة” في العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، مشيرة إلى أنها تكرس “البروز القوي لمحور دبلوماسي واقتصادي يقوم على التنمية المشتركة”، وهذا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن الصحيفة المذكورة.

كما سلطت الوسيلة الإعلامية النيجيرية الضوء على تدشين محطة توليد الكهرباء الجزائرية-النيجيرية بمنطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي، بقدرة 40 ميغاواط، والتي أُنجزت كهبة من الجزائر، مشيرة إلى أن هذه المنشأة الإستراتيجية ستساهم في تعزيز القدرات الطاقوية للنيجر.

وفي هذا الصدد، أشادت الصحيفة عاليا برؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث سمحت توجيهاته بإعطاء مضمون ملموس للشراكة بين الجزائر ونيامي. وكتبت الصحيفة: “من خلال إشرافه الشخصي على استكمال هذا المشروع، يبرهن الرئيس الجزائري أن التضامن الفعال وحسن الجوار ليسا مجرد شعارات، بل التزامات عملية وملموسة”.

كما أشارت الوسيلة الإعلامية إلى أن “القيادة البراغماتية للرئيس عبد المجيد تبون تثبت إرادته الراسخة في مرافقة النيجر نحو سيادتها، وهو ما تكلل بنتائج ملموسة تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين النيجيريين”.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي الذي يمتد إلى قطاع المحروقات، ذكرت الصحيفة في مقالها بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول وفروع تابعة لـ”سوناطراك” تشمل على وجه الخصوص استغلال البيانات الزلزالية وأعمال الحفر النفطي والغازي وتوزيع المنتجات البترولية.

كما تطرقت الصحيفة النيجيرية إلى الاستقبال الذي خصّ به رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، الفريق عبد الرحمن تياني، الوزير الأول الجزائري، مرفوقا بوفد هام، مؤكدة أن هذا اللقاء جاء “ليكرس هذا التحالف الإستراتيجي”.

وأضافت أن محور نيامي-الجزائر “يبرز جليا أن العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والإرادة السياسية الصادقة تشكل السبيل الأمثل للاندماج والاستقرار” في القارة الإفريقية، واصفة هذه الديناميكية بأنها “انتصار لدبلوماسية الأفعال”.