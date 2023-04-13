إشادة كبيرة بالحارس غايا مرباح بعد تألقه أمام الوداد البيضاوي

لقي حارس اتحاد طنجة، الجزائري غايا مرباح، إشادة كبيرة بعد تألقه في مواجهة الوداد البيضاوي، التي انتهت بتأهل المدرب أشبال غاريدو.

ورغم الخسارة في المباراة التي تدخل في إطار كأس العرش، إلا أن مرباح كان نجما للمباراة، بفضل تدخلاته الموفقة، وصده الكثير من الكرات الخطيرة للوداد، الذي فاز بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بهدف لمثله.

وتألق غايا مرباح مع اتحاد طنجة، منذ التحاقه بالفريق في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة قادما من الرجاء حتى نهاية الموسم.

وأكد موقع ” كووورة” أن اتحاد طنجة تلقى إشعارا من الرجاء بعدم مناقشة أي مقرح لتفعيل بند الشراء، وأن الحارس غايا مرباح سيعود للرجاء مع نهاية الموسم.