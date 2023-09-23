إشادة ليبية بالتجربة الجزائرية في تمكين المرأة

أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالتجربة الجزائرية في مجال تمكين المرأة والنهوض بها، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حورية خليفة الطرمال، اليوم بالتجربة الجزائرية في مجال تمكين المرأة والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فالوزيرة الليبية نوهت اليوم، السبت 23 سبتمبر، لدى وقوفها رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، على بعض التجارب الناجحة للمرأة المنتجة في زيارة لها لولاية بليدة.

الوزيرة الليبية التي أشادت بتجربة الجزائر “الرائدة” في مجال تمكين المرأة أبدت أملها في استفادة بلدها من هذه الخبرة واقامة تعاون كبير بين الطرفين.

وقالت السيدة الطرمال أن ليبيا التي هي حاليا في فترة التعافي من أزمتها السياسية “تأمل في الاستفادة من تجربة الجزائر لاسيما في ما تعلق بالمرأة و الأسرة المنتجة و تبادل الخبرة مع الدول الشقيقة و بالذات دولة الجزائر”.

وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حورية خليفة الطرمال، أكدت أن هذه الزيارة التي تهدف إلى توطيد العلاقات ومد جسور التواصل بين البلدين الشقيقين بخصوص ملف المرأة، كانت “أكثر من جيدة و مثمرة” مضيفة أنها اطلعت على دور الخلايا الجوارية في مساعدة المرأة من خلال دورها في تكوين كافة النساء الراغبات في النهوض الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

من جهتها وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، أكدت أن ملف المرأة “يحظى باهتمام خاص من قبل السلطات العليا في الجزائر على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أسدى تعليمات بدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني وتكثيف جهود الحكومة”.