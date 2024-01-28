إشادة من السلطة الفلسطينية والمقاومة بتحركات الجزائر في مجلس الأمن

بخصوص عقد اجتماع عاجل حول قرار محكمة العدل الدولية

ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، الأحد، “عاليا” توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للبعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة، لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، منوهة بالدور الكبير للجزائر في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا لمواقفها الثابتة والتاريخية من القضية الفلسطينية.

واعتبرت السفارة أن متابعة الرئيس تبون لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية “تعكس حرصه واهتمامه الشديد بالقضية الفلسطينية”.

كما ثمنت السفارة في بيانها، “الدور الكبير” الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عبر سفارات الجزائر في جميع أنحاء العالم، “في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا للمواقف الثابتة والتاريخية لدولة الجزائر من القضية الفلسطينية”.

ومن جهتها، أشادت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس)، بدعوة بعثة الجزائر في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المفروضة على الكيان الصهيوني بخصوص عدوانه على قطاع غزة.

ودعت الحركة مجلس الأمن الدولي “وفقا لمسؤولياته القانونية والسياسية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود، وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار للقضية الفلسطينية العادلة”.

يذكر أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الاربعاء المقبل، بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وباشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية يوم الجمعة، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا.

وعقب هذا الاجتماع، شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، حيث أطلع السفير بن جامع نظراءه بالمجموعة العربية بنية الجزائر طلب اجتماع لمجلس الأمن حول الموضوع الاربعاء المقبل.

وجاء تحرك البعثة الجزائرية بعد قرار محكمة العدل الدولية في جلسة لها، الجمعة، الذي طالب الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في غزة من خلال ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.