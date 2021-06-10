إشادة واسعة بشاب فقير عثر على مبلغ 320 مليون سنتيم وأعاده لصاحبه

ناشطون تداولوا صورته مع كثير من المدح والثناء

حظي شاب فقير من ولاية أم البواقي، بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر على مبلغ 320 مليون سنتيم وأعاده لصاحبه.

وتداول ناشطون صورة لشاب في مقتبل العمر، قالوا بأنه عثر على مبلغ مالي كبير وأعاده لصاحبه الذي كان بصدد شراء شاحنة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الشاب وإلى جانبه مبلغ 320 مليون سنتيم، حيث أثنى عليه الكثيرون وعبروا عن إعجابهم بشهامته وحسن أخلاقه.

وبحسب شهود عيان فإنّ صاحب المبلغ كان في طريقه لشراء شاحنة، فأضاع المال ووثائق تحمل اسمه، وكان يبحث عنهم وحالته مزرية.

وأضافوا بأنه تفاجأ بعدها بقدوم شخص ابن حلال عثر على أمانته وقام بإرجاعها كاملة غير منقوصة، وسط ذهول الجميع.

وانتشرت الحادثة في لمح البصر عبر مختلف المنصات، وقال البعض بأن الشاب يبدو صالحا من صورته مستدلين بالآية الكريمة: “سيماهم في وجوههم”.

وتمنى آخرون أن تعمم مثل هكذا تصرفات، لأننا بحاجة إلى الشرفاء بيننا، بينما اعتبر البعض تصرفه عاديا لأننا في مجتمع مسلم والعجب لو كان سرقه.

في ذات السياق أنكر نشطاء أن تكون صورة الشخص الذي أرجع المبلغ المالي هي نفسها المتداولة، وقالوا بأنه كبير في السن ورفض التصوير، كما رفض أن يأخذ مقابلا من صاحب المال الضائع على تصرفه.