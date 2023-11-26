إشادة واسعة بطريقة تعامل “القسام” مع المحتجزين الصهاينة

غادروا غزة وهم يبتسمون لعناصر المقاومة

تفاعل ناشطون وصحفيون وسياسيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو تسليم كتائب القسام، الدفعة الثانية من المحتجزين لديها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأشادوا بطريقة تعامل المقاومة الرحيمة مع الأسرى عكس ما يروجه الاحتلال، بل قالوا إن “الأسرى خرجوا كأنهم يودعون أصدقاء لهم في غزة”.

المقطع أظهر مقاتلي “القسام” وهم يصطحبون بعض المحتجزين من النساء والأطفال إلى سيارات الصليب الأحمر، مساء السبت، ووجهت بعض المحتجزات التحية إلى عناصرالمقاومة، ليبادلها أحد المقاتلين التحية بالإنجليزية قائلاً: “GOOD BYE”، أي مع السلامة.

وانتشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي كافة، وحقق تفاعلاً كبيراً، بسبب لقطات المحتجزين وهم يودعون مقاتلي “القسام”، بنظرات ملؤها الحب والود.

الفيديو دفع الكاتب الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة إلى التعليق عليه عبر حسابه بموقع إكس، وقال إن “هذه الصور التي يخشاها العدو، لم يعرف التاريخ مقاتلاً أكثر إيماناً ونبلاً وشجاعة من كتائب القسام. معركتهم ليست مع الأطفال، اليد التي تصل للدبابة وتقذفها بحمم الموت هي اليد التي تحنو على الطفل وتحميه من الموت”.

بينما تساءل الداعية فاضل سليمان عبر منصة إكس: “لماذا أَحب الأسرى الذين سجنوهم؟”، وأجاب قائلاً: “لا أعجب من ذلك الأمر؛ مقاتلو المقاومة الإسلامية هم قبسات من الصحابة رضي الله عنهم، ويمشون على آثارهم، وهم الذين أطعموا طعامهم للأسرى الذين أسروهم في غزوة بدر، لأن الطعام كان قليلاً عملاً بالآية “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً”، فآثروا الأسرى بالطعام الجيد من خبز ساخن وأكلوا هم تمراً بارداً، كيف لا وقد وصاهم النبي ﷺ: استوصوا بالأسارى خيراً”.

وأضاف: “المقاتل المسلم ينتصر على نفسه أولاً ثم ينصره الله بعد ذلك. فالأسير هو إنسان جاء ليقتله ويسرق أرضه ويغتصب زوجته ويسترق أولاده، ومع ذلك فبعد قتاله وأسره وشدّ وثاقه مطلوبٌ من المجاهد أن يرحم ضعفه ويحسن معاملته بل ويؤثره على نفسه حتى في طعامه”.

وتابع: “لذلك يجب أن يكون القتال خالصاً لوجه ﷲ، لا لرغبة شخصية في الانتقام، هذا هو ما رآه أسرى اليهود في غزة، رأوا الإسلام مجسداً، رأوا مصاحف تمشي على الأرض، رأوا رهابنة بالليل فرساناً بالنهار”.

“لم يستوعب الغرب لقطات الأسرى الإسرائيليين وهم يودعون مقاتلي القسام، بنظرات ملؤها الحب والود”، كما قالت الصحفية شيرين عرفة عبر منصة إكس، مشيرة إلى “أنهم لا يعلمون أن الله عز وجل أمرنا أن نؤثر الأسير على أنفسنا في الطعام والشراب”.

وتابعت: “فمن كان بالأمس مقاتلاً يحتل أراضينا ويستولي على بيوتنا ويشارك في حربنا، بات اليوم أسيراً في أيدينا، لا يملك من أمره شيئاً، فيفرض علينا ديننا، أن نحافظ على حياته، وأن نحسن معاملته كما لو كنا نعامل أخص أهلينا، بل ونؤثره على أنفسنا”.

وزادت: “يبدو أن حرب غزة ستكون أعظم رسالة ربانية من الله للجميع، للتعريف بدين الإسلام وأهل غزة هم أعظم سفرائه، فاللهم انصر حماس وأعز أهل غزة”.

“تلك اللقطات سببت صدمة للإعلام الإسرائيلي”، كما قال الناشط سام يوسف، لأنها أظهرت علامات الود الحقيقية بين المحتجزين ومقاتلي “القسام”، مؤكداً أن “صدمة اللقطات في أن إسرائيل لا تفهم لغة الرحمة والتسامح والود”.

أما الدكتور حذيفة عبد الله عزام، فقال إن “مشاهد إطلاق الأسرى التي برعت كتائب القسام فيها مسحت من ذاكرة الأجيال جهود قرن ونيف من الزمان، دأب فيها الإعلام العالمي على تصوير الجهاد بأنه وحشية وهمجية وإرهاب، لتأتي غزوة طوفان الأقصى لتثبت للعالم أن أرحم الخلق هم أولياء الله المجاهدون، وأن الجهاد في سبيل الله إنما شُرِعَ لإقرار العدل في الأرض ونشر الرحمة بين الخلائق”.

من جهته قال الناشط أدهم أبو سلمية: “تواصل المقاومة تقديم الدروس الأخلاقية في معاملة الأسرى للعالم”، مشيراً إلى أن “كتائب القسام تدرك أن عليها مسؤولية ثقيلة في تقديم صورة الإسلام الحنيف للبشرية جمعاء في مواجهة الصورة الوحشية القذرة الاحتلال الصهيوني”. وتابع: “مشاهد الليلة من تسليم الدفعة الثانية من أسرى العدو درس أخلاقي للعالم المتحضر كما يسمي نفسه”.

ومنعت السلطات الصهيونية المفرج عنهم، من الحديث لوسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي يبث أنهم كانوا في أيدي آمنة، والدليل على ذلك، أن ولا واحدا من المنفرج عنهم تطلبت حالته إبقاءه في المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي الأيام الأولى لعملية “طوفان الأقصى” أفرجت المقاومة عن مسنة صهيونية لدواعي إنسانية، وأكدت في حديث لوسائل إعلام دولية أنها لقيت كل الرعاية والاهتمام طيلة فترة احتجازها، الأمر الذي وضع الحكومة الصهيونية في حرج كبير، كما تهاطلت الشتائم على عائلة المسنة لأنها تحدث عن حقيقة المقاومة وإنسانيتها.

وتكرر الأمر مع صور كتائب القسام الجديدة، حيث سارعت الحكومة عبر حسابها في فايس بوك، للادعاء أن ما حصل مجرد “مسرحية”.