إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

حظيت طالبة جزائرية من ولاية الجلفة بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تمكنها من ابتكار طائرة بدون طيار “درون”.

وأعرب الكثيرون عن فخرهم بالطالبة قماري نسرين، خريجة المعهد الوطني بمسعد بعد إنجازها الذي اختارته كمشروع لتخرجها، والذي اعتبره معلقون دليلا على ذكائها الخارق بالرغم من حداثة سنها.

#الجلفة خريجة المعهد الوطني بمسعد ،الطالبة قماري نسرين تنجح في إبتكار طائرة بدون طيار.

فخورون بك يا نسرين و نتمنى لك المزيد من النجاحات🦋🇩🇿 pic.twitter.com/lGYJ79b1VJ — 𓅓 قلم أسود 𓅓 (@hereiam_99) June 7, 2024

وتداولت صفحات كثيرة صور الطالبة مع اختراعها، مرفقة بتعليق: “بمثلكم نفتخر”، “بمثلكم تفتخر الجلفة”، “بمثلك تفتخر الجزائر”، وما إلى ذلك من العبارات الجميلة.

ودافع البعض عن المخترعة الصغيرة من أصحاب المنشورات الساخرة، مؤكدين على أنها خطوة تستحق التثمين.