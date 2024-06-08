-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”

جواهر الشروق
  • 119
  • 0
إشادة واسعة عبر الشبكات بطالبة جزائرية ابتكرت طائرة “درون”
ح.م
الطالبة قماري نسرين مخترعة طائرة درون

حظيت طالبة جزائرية من ولاية الجلفة بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد تمكنها من ابتكار طائرة بدون طيار “درون”.

وأعرب الكثيرون عن فخرهم بالطالبة قماري نسرين، خريجة المعهد الوطني بمسعد بعد إنجازها الذي اختارته كمشروع لتخرجها، والذي اعتبره معلقون دليلا على ذكائها الخارق بالرغم من حداثة سنها.

وتداولت صفحات كثيرة صور الطالبة مع اختراعها، مرفقة بتعليق: “بمثلكم نفتخر”، “بمثلكم تفتخر الجلفة”، “بمثلك تفتخر الجزائر”، وما إلى ذلك من العبارات الجميلة.

ودافع البعض عن المخترعة الصغيرة من أصحاب المنشورات الساخرة، مؤكدين على أنها خطوة تستحق التثمين.

مقالات ذات صلة
بعد اعتذاره.. منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر الشهير الذي قذفها

بعد اعتذاره.. منى زكي تتنازل عن دعواها ضد اليوتيوبر الشهير الذي قذفها

“لماذا يكرهني الجميع؟” 10 أسباب تجعلك تفكر بهذه الطريقة

“لماذا يكرهني الجميع؟” 10 أسباب تجعلك تفكر بهذه الطريقة

التحقيق مع زوجة رئيس حكومة إسبانيا في قضايا فساد.. وهذا تعليق سانشيز!

التحقيق مع زوجة رئيس حكومة إسبانيا في قضايا فساد.. وهذا تعليق سانشيز!

طبيب روسي يكشف أمرا غير متوقع بخصوص الشوكولاطة ويفنّد اعتقادا سائدا!

طبيب روسي يكشف أمرا غير متوقع بخصوص الشوكولاطة ويفنّد اعتقادا سائدا!

رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للاعتداء على يد رجل في كوبنهاغن

خطر سنة أولى زواج.. التمني وحده لايكفي

خطر سنة أولى زواج.. التمني وحده لايكفي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد