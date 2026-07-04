إشاعات قد تضرّ بالفلاحين والتّجار المُلتزمين بمعايير الإنتاج والحفظ السليم

تحذيرات من سوء نقل وحفظ وتقطيع البطيخ... "أبوس":

أثارت بعض حالات التسمم الغذائي المعزولة، التي ارتبطت خلال الأيام الأخيرة باستهلاك البطيخ الأحمر، مخاوف المستهلكين من تكرار مثل هذه الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على الفواكه الصيفية.

وفي هذا الإطار، أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس”، تحذيرا دعت فيه إلى ضرورة التمييز بين حالات التسمم الحاد الناتجة عن التلوث الجرثومي، وبين مخاطر التسمم المزمن المرتبط بالإفراط في استعمال المبيدات والأسمدة الكيميائية.

وأكدت المنظمة أن أغلب حالات التسمم التي يتم تسجيلها في مثل هذه الظروف تكون تسممات حادة ذات منشأ جرثومي، تنجم أساسا عن غياب شروط النظافة أو سوء الحفظ والنقل، أو نتيجة تعرض البطيخ للتلوث في أثناء مراحل الإنتاج أو التخزين أو التسويق. وأوضحت أن هذا النوع من التسمم تظهر أعراضه بسرعة، على غرار القيء والإسهال وآلام البطن وارتفاع درجة الحرارة، ما يستوجب التدخل الطبي الفوري عند ظهورها.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير العلمية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الأدلة العلمية، وقد تساهم في نشر الهلع بين المستهلكين والإضرار بالفلاحين الملتزمين بمعايير الإنتاج السليم.

وفي سياق متصل، قدمت “أبوس” جملة من التوصيات الوقائية، دعت من خلالها المستهلكين إلى اقتناء البطيخ من مصادر موثوقة معروفة باحترامها شروط السلامة، مع الحرص على غسل الثمرة جيدا قبل تقطيعها لتفادي انتقال الجراثيم الموجودة على القشرة إلى اللب في أثناء استعمال السكين.

كما أوصت باستعمال أدوات نظيفة في أثناء التقطيع، وعدم ترك البطيخ المقطع في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، بل حفظه مباشرة داخل الثلاجة حفاظا على جودته ومنعا لتكاثر البكتيريا.

كما دعت في ذات السياق المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، إلى ضرورة ترشيد استعمال المبيدات والأسمدة وفقا للمعايير التقنية المعتمدة، واحترام فترات الأمان قبل الجني.

كما شددت على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة والتجزئة، مع توسيع عمليات أخذ العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية للكشف عن بقايا المبيدات ونسب النيترات، فضلا عن التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها ضد كل من يثبت تورطه في تعريض صحة المواطنين للخطر.