نفى مصدر مأذون يوم الاثنين أن يكون وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، المعين مؤخرا في إطار تغيير جزئي للحكومة، حاملا لجنسية أجنبية.

وأكد نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، ردا على ما يتم تداوله من شائعات حول امتلاك الوزير محمد عبد الحفيظ هني “جنسية فرنسية”، أنه “لا يحمل أي جنسية أخرى، غير جنسيته الجزائرية الأصلية، كما لم يسبق له أن حمل جنسية أجنبية في السابق”.

واعتبر ذات المصدر أن هذه الإشاعات “غير البريئة” والتي تصنف في خانة “الأخبار الكاذبة”، “تدفعها أوساط معينة تحاول التشويش على البرامج والإصلاحات الهادفة التي تصر الحكومة على تحقيقها في الميدان، وهي الأوساط التي لا يخدمها دفع عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي والحساس، لا سيما من خلال ضمان تسيير شفاف، يحتكم بشكل تام إلى التنظيمات والقوانين”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أجرى نهاية الأسبوع الماضي تغييرا جزئيا للحكومة، شمل وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتصال.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية